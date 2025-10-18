Filipa Cordeiro, directora Comercial de Philip Morris Spain: "Un líder cercano genera espacios seguros”

Con más de 20 años de experiencia en Portugal, Suiza y España, Filipa Cordeiro apuesta por un liderazgo que escucha, inspira, empodera y fomenta la creatividad en los equipos de trabajo

Filipa Cordeiro, la actual directora Comercial de Philip Morris Spain, lleva más de dos décadas dedicada al marketing y la estrategia empresarial. Licenciada en Administración y Dirección de Empresas por la Lisbon School of Economics, ha desarrollado una carrera marcada por la transformación dentro del sector.

En 2015 el camino le dirigió hasta Philip Morris International, donde asumió un reto que cambiaría su carrera para siempre: impulsar la expansión de su dispositivo de tabaco calentado en Portugal. Fueron años de aprendizaje, viendo cómo la innovación daba paso a mejores alternativas para los fumadores adultos.

Seis años más tarde, en 2021, comenzó una nueva etapa, esta vez en la sede central de la compañía en Suiza, donde asumió la responsabilidad de impulsar la estrategia de este producto en toda Europa. En ciudades como Lisboa, Atenas o Roma la cuota de mercado de su dispositivo de tabaco calentado supera el 25%.

Desde diciembre de 2021, Cordeiro lidera la categoría de este tipo de productos en España. Su principal propósito es observar, escuchar y entender cuáles son las necesidades de los adultos fumadores y ofrecerles información clara y de calidad.

Su amplia experiencia y trayectoria han hecho que se consolide como una de las voces más influyentes en materia de liderazgo. Sin embargo, su forma de trabajo rompe con los estereotipos tradicionales que tenemos de un directivo: defiende la empatía, la vulnerabilidad y la autenticidad como motores para construir equipos sólidos, creativos y comprometidos.

En esta conversación, Cordeiro comparte las claves que han marcado su trayectoria profesional, su visión sobre el futuro del sector y su propósito: inspirar a más personas a liderar con autenticidad y confianza.

Tras más de 20 años de carrera y diferentes puestos de responsabilidad en España, Suiza y Portugal, ¿cuál diría que ha sido el momento más transformador para usted como profesional? Diría que el punto de inflexión fue cuando dejé de intentar encajar en moldes ajenos y empecé a liderar desde mi esencia. Durante años, creí que debía suavizar mi personalidad para proyectar autoridad, pero descubrí que la autenticidad no solo es compatible con el liderazgo, sino que lo potencia. Ser genuina, mostrar empatía y vulnerabilidad no me resta credibilidad; al contrario, moviliza a los equipos y genera confianza. La autenticidad desbloquea el desarrollo de todo el potencial que tenemos dentro, y trasladar esto a los distintos equipos se convierte en un catalizador de talento y construye culturas de alto rendimiento. ¿Cómo se equilibra el reto de atender las necesidades actuales de los fumadores adultos y, al mismo tiempo, impulsar alternativas menos dañinas? Nuestro propósito es claro: dejar atrás el cigarrillo cuanto antes. En Philip Morris llevamos más de una década invirtiendo más de 14 mil millones de dólares en ciencia e innovación para ofrecer alternativas sin humo. Escuchar activamente a los fumadores adultos es clave para entender sus motivaciones y acompañarlos en la transición. Por eso, nuestro compromiso es firme. Hoy, más del 40% de nuestros ingresos netos globales provienen de productos libre de humo, presentes ya en 97 mercados y con más de 38 millones de usuarios.

Usted habla mucho de la autenticidad en el liderazgo, ¿cómo se logra mantenerla en un entorno tan competitivo y exigente? La autenticidad exige coherencia entre lo que pienso, digo y hago. Implica vulnerabilidad, reconocer errores y celebrar logros colectivos. En entornos exigentes, ser auténtica no es fácil, pero es lo que permite construir equipos sólidos y entornos donde las personas pueden ser ellas mismas. Además, creo firmemente que desarrollar personas, desarrolla el negocio. Normalmente, percibimos a los líderes como personas distantes y frías, pero usted ha mencionado en más de una ocasión que la empatía y el cariño forman parte de su persona. ¿Cómo cree que esto influye en sus equipos? Son pilares de mi liderazgo. Un líder cercano genera espacios seguros donde las personas se sienten valoradas y escuchadas. Esto fomenta la creatividad, la colaboración y la valentía para apostar por ideas propias. También es fundamental que las personas tengan acceso a distintos estilos de liderazgo y referentes diversos. Cuando lideramos desde la empatía, los equipos florecen.

Cuáles diría que son los puntos clave para liderar a un equipo que esté unido? Liderar un equipo unido requiere construir una base sólida de confianza mutua, comunicación abierta y respeto por las diferencias. Estos elementos enriquecen el trabajo y permiten alcanzar objetivos ambiciosos, a la vez que potencia co-desarrollar planes de crecimiento continuos, adaptados a cada persona. Es también fundamental reconocer el esfuerzo colectivo y fomentar una visión común, sin silos, con colaboración real dentro y fuera del equipo, donde se construye confianza, se reta con propósito y se impulsa a cada persona a alcanzar su máximo potencial. ¿Cómo definiría usted a un buen líder? Un buen líder inspira, escucha y acompaña. Promueve la diversidad de pensamiento, actúa con integridad y transforma los desafíos en oportunidades. El liderazgo auténtico se basa en la confianza y en la capacidad de empoderar a los equipos para que desarrollen su máximo potencial, con seguridad de defender sus ideas.

A lo largo de su trayectoria, ¿ha tenido que hacer frente a algún obstáculo por el hecho de ser mujer en puestos de responsabilidad? ¿Cómo los ha transformado en aprendizajes y fortalezas? Sí, como muchas mujeres, he sentido la presión de encajar en estereotipos. Pero aprendí que nuestra autenticidad y diversidad son fortalezas. El talento no tiene género y podemos inspirar a otras mujeres a confiar en sí mismas. Lo esencial es que cada mujer se sienta libre de liderar desde su estilo, sin necesidad de replicar modelos ajenos. La igualdad de género no es sólo una necesidad moral, sino un catalizador para el progreso continuo. ¿Cómo impulsa dentro de su equipo la confianza necesaria para que las mujeres compartan sus ideas sin miedo y apuesten por ellas con determinación? La clave para ello está en promover un entorno seguro. Los programas de mentoring y coaching juegan un papel importante aquí, especialmente entre las mujeres, ya que ayudan a dejar atrás miedos y ganar ese chute de confianza. A las mujeres de mi equipo las animo a que formen parte de estos programas, porque creo que es vital que tengan el arrojo necesario para “tirarse a la piscina” y confiar en sí mismas apostando siempre por sus ideas. Porque cuando lo hacen, el impacto es transformador.