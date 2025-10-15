El nuevo bolso de Parfois de 18 euros que ha desatado la locura este otoño: incluye un diseño atemporal y sofisticado

Vestir elegante, cómoda y sin gastarse el sueldo del mes es el deseo de todas las amantes de la moda. Cada temporada, encontrar un bolso que cumpla con estas tres premisas parece casi imposible.

Sin embargo, Parfois lo ha vuelto a conseguir con un accesorio que ha conquistado las redes y los escaparates esta temporada: su nuevo bolso multiusos plegable, una pieza práctica, versátil y con un diseño atemporal que ha desatado la locura este otoño.

Por apenas 17,99 euros, este bolso combina estilo y funcionalidad, demostrando que no hace falta gastar una fortuna para lucir sofisticada y estar preparada para cualquier ocasión.

Bolsa multiusos. Ref. 241821_BKL

Lo primero que llama la atención de este bolso es su diseño elegante y minimalista. Su estructura rectangular, la base ligeramente ancha y el cierre de cremallera le confieren un aire pulido que se adapta a todo tipo de outfits.

Ya sea para un look casual de oficina, un paseo por la ciudad o una escapada de fin de semana, este bolso mantiene un equilibrio perfecto entre practicidad y estilo.

Los colores neutros disponibles, tanto el beige como el negro, facilitan su combinación con cualquier conjunto y garantizan que siga siendo un básico atemporal en tu armario temporada tras temporada.

Pero más allá de la estética, la funcionalidad del bolso es lo que realmente lo convierte en un imprescindible. Con una capacidad de 28 litros, permite llevar desde el portátil y documentos de trabajo hasta ropa de cambio o artículos de viaje.

Sus asas ajustables y desmontables ofrecen varias formas de llevarlo: al hombro, cruzado o simplemente como bolso de mano.

Además, su tejido resistente de poliéster con detalles en poliuretano asegura durabilidad y un acabado de calidad, mientras que su formato plegable facilita guardarlo en cualquier rincón sin ocupar espacio innecesario.

Asimismo, su bolsillo interior permite mantener organizados los objetos más pequeños, evitando búsquedas interminables de llaves o teléfono, algo esencial para quienes llevan una vida activa y necesitan practicidad sin renunciar al estilo