Una abogada de familia alerta: "Lo más duro es cuando cachean a los niños por venir de estar con el otro progenitor”

Cuando los hijos viajan de un progenitor a otro, lo que debería ser un momento habitual a veces se convierte en un drama legal. Una abogada de familia advierte: "Lo más duro es cuando cachean a los niños por venir de estar con el otro progenitor", aludiendo al trauma que provoca.

Este acto -revisar sus pertenencias, interrogarlos o tratarlos como sospechosos- no es anecdótico: atraviesa dimensiones emocionales, legales y procesales.

¿Por qué sucede el cacheo a menores en relaciones familiares? En casos de disputas por custodia o régimen de visitas, algunas partes buscan controlar los movimientos del menor mediante registros o cacheos al regresar de la casa del otro progenitor.

La abogada que lo denuncia señala que ese procedimiento humilla al niño, generando desconfianza entre progenitores y dejando secuelas en su autoestima.

Aunque es difícil encontrar casos públicamente documentados, el fenómeno se refleja en debates jurídicos de protección del menor y en testimonios recogidos en redes especializadas (caso de este despacho de Mateo Mateos Abogados que menciona en TikTok para visibilizar estos conflictos).

El menor cuenta con derechos fundamentales a la privacidad, dignidad y protección frente a tratos degradantes consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño y leyes nacionales de infancia.

Cuando un progenitor autorizado somete al niño a cacheos, puede vulnerarse la integridad moral del menor y extender el conflicto al ámbito penal o civil.

Un abogado de familia puede impugnar la medida o exigir que ese registro se realice sólo bajo resolución judicial, en casos muy justificados y siempre con respeto a garantías procesales.

Sentirse sospechoso o controlado al regresar de ver al progenitor socava el vínculo con uno y otro padre. El niño puede internalizar culpa, ansiedad o resentimiento.

El respeto al menor implica que no debe cargarse con la tensión de la disputa parental ni ser instrumento de vigilancia encubierta. Psicólogos especializadas en infancia advierten que la normalización de registros forzosos potencia conflictos internos, altera la seguridad emocional y puede desencadenar conductas defensivas.

¿Qué hacer si tu hijo es sometido a cacheo tras las visitas?

Acude a un abogado de familia con experiencia en derecho de menores: debe valorar la viabilidad de medidas legales.

Recoge pruebas: testimonios, registros del suceso, afectaciones manifestadas por el niño (emocionales o de conducta).

Peticiona al juez que cualquier revisión personal de pertenencias se realice bajo su supervisión, solo con causa concreta y evitando humillaciones al menor.

El abogado familiar actúa como mediador, defensa del menor y garante de que se respeten sus derechos. Las instituciones de protección de menores y tribunales deben supervisar que no se usen tácticas de coerción directa sobre niños en litigios parentales.

El uso de plataformas como TikTok para denunciar estos caos ayuda a visibilizarlos, pero requiere que quienes actúan lo hagan desde el rigor y la ética jurídica.

No puede aceptarse como "parte más" de una disputa familiar que un menor sea sometido a cacheos por moverse entre hogares. Esa práctica ataca su dignidad y deja huellas emocionales profundas.

La conciencia legal, el acompañamiento profesional y la defensa de sus derechos, son herramientas esenciales para evitar esa forma de violencia secundaria.