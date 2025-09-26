De la relación con Bertín Osborne (70) a ‘GH’ y ‘Supervivientes’: el recorrido actual de Sonia Arenas (49)

Desde sus primeras versiones, Gran Hermano y Supervivientes, han tenido un impacto considerable en la cultura popular. Durante años, han servido como plataforma de lanzamiento para numerosas personas que se han vuelto figuras públicas; sin embargo, algunas de ellas, como Sonia Arenas, ya no son vistas públicamente.
Gran Hermano, que se fundamenta en el modelo internacional de "Big Brother", empezó su andadura en España con Telecinco en 2000. Con su novedoso formato, en el que varias personas convivían en una casa sin tener contacto con el mundo exterior y cámaras grababan las 24 horas del día, fue el primer reality show de gran escala en la nación.
Una de las participantes, Sonia Arenas, era una mujer de 24 años que provenía de Granada y se desempeñaba como asistente de vuelo.
A pesar de haber sido dama de honor de Miss Granada, haberse dedicado al modelaje y haber estudiado Derecho, Sonia fue eliminada en la segunda gala, quedando detrás de Inma González, Rocío Rodríguez y Rafa López.
Sonia empezó a colaborar en programas como Crónicas Marcianas y A tu lado tras su participación en el concurso, donde tuvo múltiples confrontaciones con Kiko Hernández.
No obstante, su supuesta relación amorosa con Bertín Osborne, de la cual sostuvo haber tenido un vínculo íntimo, fue lo que la transformó en una figura esencial para las tertulias de la prensa rosa.
Su primer retiro de los medios se produjo debido a una disputa pública con el torero y cantante. Bertín Osborne le contestó con dureza: "No me importa lo que digas mañana ni las locuras que salgan de esa boca llena de dientes que tienes", y no vaciló en proponer que Sonia fuera al psiquiatra.
Por consiguiente, María Teresa Campos optó por dejarla fuera de su programa. De acuerdo con Sonia, ella perdió la oportunidad de presentar un programa para niños.
Se alejó de la televisión y decidió probar suerte en la música. Con su hermana, participó en Misión Eurovisión en el año 2007 con la canción "Aún creo en ti".
Parece que lo hicieron muy bien, porque consiguieron llegar a la final y representar a España en el concurso, pero al final D’Nash fue quien ganó con "I love you mi vida".
Recibió en 2010 una invitación de Supervivientes para ser parte de una edición con otros famosos, como Malena Gracia, y eso la sorprendió. Su actuación mejoró ligeramente en comparación con Gran Hermano, dado que fue la expulsada número doce.
Desde entonces, se ha mantenido en el anonimato, alejada de las redes sociales y sin conceder entrevistas desde 2015.
En 2012, en la ceremonia nupcial de Tamara Gorro y Ezequiel Garay, fue uno de sus últimos momentos públicos. Desde entonces, ha estado prácticamente fuera del foco público y ha suprimido casi en su totalidad su presencia mediática.
Sonia Arenas, en la actualidad, vive con total discreción, ha suprimido todas sus redes sociales y no ha dado entrevistas desde el 2015. La ausencia de visibilidad ha hecho que muchos especulen acerca de su vida privada en foros de internet.