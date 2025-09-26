De la relación con Bertín Osborne (70) a ‘GH’ y ‘Supervivientes’: el recorrido actual de Sonia Arenas (49)

Desde sus primeras versiones, Gran Hermano y Supervivientes, han tenido un impacto considerable en la cultura popular. Durante años, han servido como plataforma de lanzamiento para numerosas personas que se han vuelto figuras públicas; sin embargo, algunas de ellas, como Sonia Arenas, ya no son vistas públicamente.

Gran Hermano, que se fundamenta en el modelo internacional de "Big Brother", empezó su andadura en España con Telecinco en 2000. Con su novedoso formato, en el que varias personas convivían en una casa sin tener contacto con el mundo exterior y cámaras grababan las 24 horas del día, fue el primer reality show de gran escala en la nación.

Una de las participantes, Sonia Arenas, era una mujer de 24 años que provenía de Granada y se desempeñaba como asistente de vuelo.