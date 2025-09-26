Marta Peñate (34), de ganar 'Supervivientes' a la separación más dura con Tony Spina (36) y la lucha por la maternidad

Supervivientes es uno de los realities más exitosos y longevos de la televisión en España, emitido por Telecinco. Basado en el formato internacional Survivor, el programa mezcla aventura, supervivencia y drama televisivo, y ha conseguido mantenerse durante años como uno de los favoritos del público gracias a su mezcla de entretenimiento, tensión y emociones intensas.

En este programa el objetivo es superar pruebas físicas, resistir las condiciones extremas y mantenerse en la competición a través de las votaciones del público y las nominaciones internas del grupo. El premio final suele ser económico, pero para muchos concursantes, el verdadero premio es la proyección mediática que el programa les ofrece.

Una de las participantes más destacadas de los últimos años ha sido Marta Peñate, conocida por su fuerte carácter, espontaneidad y por haber participado anteriormente en otros realities como Gran Hermano o La isla de las tentaciones.

Marta Peñate, originaria de Canarias, se dio a conocer en el año 2015 al participar como concursante en la edición número 16 de Gran Hermano. La joven fue la decimocuarta expulsada del concurso, pero logró destacar como una de las concursantes más carismáticas de esa edición, que acabó con la victoria de Sofía Suescun.

Durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, ambas mantuvieron una estrecha alianza, aunque tras abandonar el programa, Marta rompió la relación y comenzó un fuerte enfrentamiento con Sofía.

Después de su participación en Gran Hermano 16, Marta Peñate se alejó del mundo televisivo por un tiempo. Finalizó su carrera de Periodismo en Madrid, pero en lugar de dedicarse a los medios de comunicación, decidió orientar su trayectoria profesional hacia el sector inmobiliario. Como auténtica experta en realities, Marta Peñate no dudó en embarcarse en una de las experiencias más intensas de su vida al unirse al elenco de Supervivientes 2022. Aunque estuvo muy cerca de convertirse en la sexta expulsada de la edición, Marta logró sobreponerse a la adversidad y terminar la aventura como una de las finalistas del programa.

Posteriormente, Marta Peñate hizo historia en televisión al proclamarse vencedora de Supervivientes All Stars en 2024, consiguiendo así su primer triunfo en un realito show tras haber participado en nada menos que ocho formatos diferentes.

En Supervivientes, Marta se ganó tanto seguidores como detractores, pero dejó claro que sabe cómo generar contenido y hacerse notar, convirtiéndose en una de las protagonistas de su edición. Su paso por el programa estuvo marcado por conflictos, momentos emotivos y una gran capacidad de resistencia, que la consolidaron como una figura habitual en el universo de los realities españoles.

En lo que respecta a lo personal, Marta mantiene una relación con Tony Spina, actualmente participante en Supervivientes All Stars 2025, desde 2021, tras conocerse en el reality La Casa Fuerte.

Su vínculo se consolidó fuera de las cámaras, y desde entonces han sido una pareja estable. Recientemente, han ampliado su familia con la llegada de una perrita llamada Pupi, aunque aún no tienen hijos biológicos. Marta ha expresado su deseo de convertirse en madre y está en proceso de fertilidad para lograrlo.

A lo largo de los años, Marta ha enfrentado dificultades en su camino hacia la maternidad. En 2024, sufrió la pérdida de un embarazo, lo que fue un golpe emocional para la pareja. Además, ha compartido que, a los 32 años, descubrió que tiene útero bicorne, una condición que ha complicado sus intentos de embarazo.

Completamente devastada y con los ojos llenos de lágrimas, Marta debutó como presentadora de Los Mejos, un nuevo programa en mtmad donde tiene como invitados a figuras de Telecinco como Miguel Frienti o Suso Álvarez. En su estreno, la canaria compartió una triste noticia. Tras haberse ausentado de las redes sociales durante algunas semanas, fue en este momento cuando relató con gran emoción cómo vivió el difícil momento. Y es que, poco antes de su aparición, se había sometido a una nueva transferencia embrionaria. "Este es el primer programa y como esto ocurrió ayer, quiero contaros que hace entre 20 y 25 días me sometí a una transferencia. La verdad es que ha sido un proceso complicado, porque cuando te implantan el embrión, hay que esperar 15 días para saber si estás o no embarazada, lo cual es muy duro y te genera altibajos emocionales. "La transferencia fue positiva, logré quedar embarazada, pero por circunstancias de la vida, no ha seguido adelante. Ha sido un golpe muy fuerte".

Tony Spina ha sido el protagonista de uno de los episodios más conmovedores de Supervivientes All Stars 2025 al compartir su experiencia con el aborto. A pesar de la adversidad, su compromiso y sus emociones por Marta permanecen intactos. "Quiero ser padre con ella", confesó entre lágrimas.

Además de defender a Tony en los platós, Marta Peñate responde con humor a los gestos que él le dirige: hace poco reveló que le hizo gracia ver su nombre escrito en una pizarra durante el reality.