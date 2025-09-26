Marta Peñate (34), de ganar 'Supervivientes' a la separación más dura con Tony Spina (36) y la lucha por la maternidad
La novia de Tony Spina ha enfrentado dificultades para convertirse en madre y no ha ocultado sus esfuerzos. Uno de sus mayores anhelos es tener un hijo biológico.
Supervivientes es uno de los realities más exitosos y longevos de la televisión en España, emitido por Telecinco. Basado en el formato internacional Survivor, el programa mezcla aventura, supervivencia y drama televisivo, y ha conseguido mantenerse durante años como uno de los favoritos del público gracias a su mezcla de entretenimiento, tensión y emociones intensas.
En este programa el objetivo es superar pruebas físicas, resistir las condiciones extremas y mantenerse en la competición a través de las votaciones del público y las nominaciones internas del grupo. El premio final suele ser económico, pero para muchos concursantes, el verdadero premio es la proyección mediática que el programa les ofrece.
Una de las participantes más destacadas de los últimos años ha sido Marta Peñate, conocida por su fuerte carácter, espontaneidad y por haber participado anteriormente en otros realities como Gran Hermano o La isla de las tentaciones.
Marta Peñate, originaria de Canarias, se dio a conocer en el año 2015 al participar como concursante en la edición número 16 de Gran Hermano. La joven fue la decimocuarta expulsada del concurso, pero logró destacar como una de las concursantes más carismáticas de esa edición, que acabó con la victoria de Sofía Suescun.
Durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra, ambas mantuvieron una estrecha alianza, aunque tras abandonar el programa, Marta rompió la relación y comenzó un fuerte enfrentamiento con Sofía.
Posteriormente, Marta Peñate hizo historia en televisión al proclamarse vencedora de Supervivientes All Stars en 2024, consiguiendo así su primer triunfo en un realito show tras haber participado en nada menos que ocho formatos diferentes.
En Supervivientes, Marta se ganó tanto seguidores como detractores, pero dejó claro que sabe cómo generar contenido y hacerse notar, convirtiéndose en una de las protagonistas de su edición. Su paso por el programa estuvo marcado por conflictos, momentos emotivos y una gran capacidad de resistencia, que la consolidaron como una figura habitual en el universo de los realities españoles.
En lo que respecta a lo personal, Marta mantiene una relación con Tony Spina, actualmente participante en Supervivientes All Stars 2025, desde 2021, tras conocerse en el reality La Casa Fuerte.
Su vínculo se consolidó fuera de las cámaras, y desde entonces han sido una pareja estable. Recientemente, han ampliado su familia con la llegada de una perrita llamada Pupi, aunque aún no tienen hijos biológicos. Marta ha expresado su deseo de convertirse en madre y está en proceso de fertilidad para lograrlo.
A lo largo de los años, Marta ha enfrentado dificultades en su camino hacia la maternidad. En 2024, sufrió la pérdida de un embarazo, lo que fue un golpe emocional para la pareja. Además, ha compartido que, a los 32 años, descubrió que tiene útero bicorne, una condición que ha complicado sus intentos de embarazo.
Tony Spina ha sido el protagonista de uno de los episodios más conmovedores de Supervivientes All Stars 2025 al compartir su experiencia con el aborto. A pesar de la adversidad, su compromiso y sus emociones por Marta permanecen intactos. "Quiero ser padre con ella", confesó entre lágrimas.
Además de defender a Tony en los platós, Marta Peñate responde con humor a los gestos que él le dirige: hace poco reveló que le hizo gracia ver su nombre escrito en una pizarra durante el reality.