Zara vende la camisa más elegante, sofisticada y barata de la temporada: disponible por 7,99 euros tras un 69%

Zara ha vuelto a sorprender con una de esas piezas que combinan tendencia, versatilidad y, en esta ocasión, por un precio imbatible.

Se trata de la camisa estampada (ref. 2482/656/064), una prenda ligera y femenina que ha pasado de costar 25,95 euros a estar disponible actualmente por solo 7,99 euros, lo que supone un descuento del 69 %. Una oportunidad que las amantes de la moda no están dejando escapar.

El diseño apuesta por la sencillez con detalles cuidados. De corte corto, cuello redondo con escote en pico y manga larga, esta camisa incorpora un bajo fruncido tipo "nido de abeja" que aporta comodidad y un efecto ligeramente ajustado a la cintura.

Camisa estampada. Ref. 2482/656/064

Por su parte, el cierre frontal con botones forrados a tono refuerza la delicadeza de la prenda, mientras que el estampado plumeti en blanco y negro suma un aire romántico y atemporal.

Confeccionada en 100 % poliéster, resulta ligera, resistente y fácil de mantener, lo que la convierte en una aliada tanto para el día a día como para ocasiones más formales.

Camisa estampada. Ref. 2482/656/064

En cuanto al tallaje, Zara ofrece esta camisa en un rango que va de la XS a la L, aunque se recomienda consultar la guía de medidas de la propia web para asegurarse de la elección más adecuada.

Eso sí, si estás pensando en hacerte con una de estas camisas, debes saber que más de una talla ya no se encuentra disponible.

Camisa estampada. Ref. 2482/656/064

Otro de los atractivos de esta prenda es su gran versatilidad, dado que se puede cobminar con una gran variedad de estilismos. Para un look minimalista y elegante, basta con llevarla con un pantalón de pinzas negro de tiro alto y unos tacones en tonos neutros, acompañados de una blazer entallada.

En una versión más casual, combina a la perfección con unos vaqueros rectos o mom fit y zapatillas blancas, logrando un estilo urbano y desenfadado.

Quienes busquen añadir un toque de color encontrarán en los accesorios vibrantes el aliado perfecto: un bolso rojo, unos pendientes dorados o unas sandalias de color rosa aportan contraste y frescura.

También resulta ideal para crear un look monocromático en blanco, combinado con pantalones o falda de lino y sandalias en tonos tierra, perfecto para los días cálidos.

Otras gangas de Zara

Sin embargo, la camisa con estampado plumeti no es la única joya escondida en las rebajas de Zara. La firma ha rebajado algunas de sus prendas más deseadas, como el vestido midi satinado verde esmeralda, con espalda al aire, que baja de 39,95 euros a 29,99 euros, sumando elegancia y frescura a cualquier velada al atardecer.

Asimismo, junto a este vestido, una camisa oversize de lino con hebilla metálica y escote en pico que, por solo 12,99 euros (antes 22,95 euros), se ha convertido en esa prenda "salvavidas" para paseos frente al mar.

Pero hay más: las rebajas de Zara ya permiten fichar básicos sueltos y elegantes, como una blusa con bordado inglés en tono amarillo pastel que pasa de 29,95 euros a 17,99 euros, ideal con pantalones blancos y sandalias.

También el pantalón de lino fluido, a 22,99 euros en lugar de 39,95 euros, ofrece frescor sin sacrificar estilo, perfecto para lucir tanto en el día a día como para planes de ocio.