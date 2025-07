Georgina Rodríguez (30), la española más famosa del mundo: así cría a sus hijos entre lujo y normas estrictas

Georgina Rodríguez, de 30 años, es una de las españolas más conocidas del planeta, gracias a su trayectoria como modelo, empresaria e influencer, junto a Cristiano Ronaldo. Su día a día transcurre entre mansiones de lujo y rodajes, pero donde muestra su faceta más exigente es en la crianza de sus hijos.

A través de su realito en Netflix, Soy Georgina, la estrella muestra una disciplina familiar que combina el bienestar económico y la educación estricta. Apuesta por fomentar el esfuerzo y la gratitud, asegurando que sus hijos valoren lo que tienen.

Lejos de malcriarlos, Georgina asegura que, aunque vivan en lujo absoluto, sus hijos deben trabajar y entender el valor de las oportunidades. En sus propias palabras: "Les hacemos trabajar y entender que tienen que ser luchadores".

La familia reside en villas de lujo, como la de Riad, Arabia Saudí, con amplias zonas de juego: toboganes, piscina y sala de recreo diseñada por Georgina para sorprender a sus hijos. Los interiores combinan alfombras, muebles de diseño y estética moderna, pero siempre adaptados para los niños.

En mayo, Georgina publicó fotos de la familia en la piscina del hogar: las niñas Eva, Alana y Bella disfrutaban con flotadores, protegidas por gorra y crema solar, mientras ella y Cristiano pasaban tiempo de calidad. "Tiempo de calidad con lo más importante", escribió en Instagram.

Regla de valorar lo que tienen. En una entrevista en El Hormiguero, Georgina confesó que usa estrategias para enseñar gratitud: muestra videos de niños con menos recuerdos para que sus hijos coman y valoren cada cucharada. Este método generó polémica, pero refleja su intención educativa.

Los niños estudian en colegios de Riad, donde según ella, han "encontrado amigos amorosos y están muy felices". A pesar de su fama, la pareja busca normalidad: actividades escolares, deportes y vida cotidiana.

Con más de 52 millones de seguidores, Georgina divulga instantes de rutina, juego y disciplina. Bien valorada en redes, ha consolidado su perfil profesional con la serie Soy Georgina en su tercera temporada.

El método de mostrar videos de pobreza para motivar generó reacciones divididas. Algunos lo aplauden como forma de enseñanza real, otros lo ven manipulador. Georgina defiende su enfoque por amor y responsabilidad.

Georgina confiesa que, cuando uno de sus hijos llega llorando tras recibir un golpe en el colegio, su respuesta es clara: "¿Y tú con lo que haces en casa no te sabes defender?". Su objetivo no es fomentar peleas, sino enseñarles a resolver conflictos sin agresividad, pero también a no rendirse.

Tras mudarse a Riad, los niños se adaptaron a una cuesta definida por Georgina como "fantástica" y llena de apoyo pedagógico. Asegura que han encontrado "buenos amigos" y que siempre han tenido "buenas experiencias" en sus colegios, lo que refuerza la estabilidad emocional y cultural de la familia.

Georgina Rodríguez combina lujo extremo con una crianza estructurada orientada a la gratitud. En mansiones con zonas de juego de ensueño, les inculca valores como el esfuerzo y la normalidad. Con una crianza exigente y atenta, busca formar niños agradecidos, conscientes y fuertes, más allá del brillo mediático.