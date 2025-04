La vida de Nieves Álvarez: de sufrir anorexia y tener un gran complejo a ser una de las modelos más reconocidas

La madrileña no tenía la intención de entrar en el mundo de la moda. De hecho, en su infancia se sentía acomplejada por su altura, ya que mide 1,79 metros, y por sus labios. "En el colegio siempre me sentí traumatizada porque era la más alta de la clase y los chicos me llamaban 'jirafa' o 'patas de chicle'. Era más alta que ellos y nunca les gusté. Mi mejor amiga era la que llamaba la atención de todos, mientras que a mí me dejaban de lado. Me sentía muy acomplejada por mis labios, los apretaba para que se vieran más pequeños, porque los veía feos y grandes", compartió.