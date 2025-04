⁠Laura Londoño, veterinaria: "Muchas personas vacunan únicamente a los cachorros y luego cuando van pasando los años..."

La salud de nuestras mascotas es esencial, pero a menudo cometemos algunos errores en su cuidado que pueden poner en riesgo su bienestar. Laura Londoño @lau.vet, veterinaria, nos alerta sobre cuatro errores comunes que muchos dueños de perros y gatos cometen, sin saber que están comprometiendo la salud de sus animales.

El primer error frecuente es no vacunar a los perros y gatos después de su primer ciclo de vacunación en cachorros. Muchas personas creen que una vez que sus mascotas reciben las vacunas iniciales, no es necesario seguir vacunándolas a lo largo de los años. Sin embargo, esta creencia es errónea. Las vacunas no solo protegen a los animales de enfermedades durante su infancia, sino que también deben mantenerse actualizadas para seguir protegiéndolos de virus y bacterias a medida que crecen.

La experta recomienda que los dueños sigan un calendario de vacunación anual para asegurarse de que sus mascotas continúan estando protegidas.El segundo error es no prestar suficiente atención a la salud oral de las mascotas. Aunque mucha gente cuida de la higiene dental de los humanos, olvidan que los perros y gatos también necesitan una higiene bucal adecuada.

No revisar sus dientes o boca puede llevar a problemas graves como infecciones, mal aliento, pérdida de dientes y enfermedades en los órganos internos debido a bacterias que se propagan desde la boca. Es fundamental incluir en la rutina del cuidado de las mascotas el cepillado de sus dientes, la realización de limpiezas dentales periódicas y las revisiones veterinarias que incluyan chequeos de su salud bucal.

El tercer error, igualmente perjudicial, es no realizar la desparasitación preventiva de los ectoparásitos como pulgas y garrapatas. Estos parásitos no solo son molestos para nuestras mascotas, sino que también pueden transmitir enfermedades graves y mortales. Es esencial mantener un control sobre los parásitos externos a través de tratamientos preventivos que eliminen cualquier riesgo de infestación.

Las pulgas, por ejemplo, pueden causar picazón intensa, infecciones de piel e incluso anemia en casos severos. Las garrapatas, además de ser dolorosas, pueden transmitir enfermedades como la enfermedad de Lyme o la babesiosis.

Además de estos tres errores comunes, es importante recordar que una alimentación adecuada y un control veterinario regular son claves para el bienestar general de nuestras mascotas. Las visitas periódicas al veterinario permiten detectar cualquier signo de enfermedad de forma temprana y evitar que los problemas se conviertan en condiciones graves.