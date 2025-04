La vida actual de Loles León: de ser madre soltera al sorprendente motivo por el que dejó 'ANHQV'

En 2022, durante una entrevista en LaSexta Noche, la actriz explicó las verdaderas razones detrás de su salida de Aquí no hay quien viva. Aclaró que no fue por pedir un aumento de sueldo. "Al principio solo iban a ser seis capítulos que se grabarían en verano. Mi representante me preguntó si tenía algún otro compromiso y, si no, me sugirió que podría ser una buena idea participar en esos capítulos antes de tomarme unas vacaciones", comentó.