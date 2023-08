Un mes después de 'Barbie': la comedia feminista más taquillera del año

El pasado 21 de julio se estrenaba Barbie tras muchos meses de espera y con grandes expectativas. Un mes después de su estreno ya se puede decir: es la película del año. La cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling, es todo lo que nos esperábamos y más.

Una oda feminista con grandes actuaciones, un exquisito vestuario y apta para todo el público. Por qué ahí reside el éxito de la película: Gerwig consigue lanzar un valioso mensaje en 2 horas de film que se pasan volando, introduciéndonos en el mundo de rosa de la famosa muñeca, a través de una historia que nos hace llorar y reír a partes iguales.

La película en cifras

Barbie se ha posicionado como la película más taquillera en las salas de todo el mundo, alcanzando cifras récord de espectadores y una recaudación económica mundial que ha superado los 1.000 millones de dólares.

De esta cifra, casi la mitad, 459,3 millones de dólares, provienen solo de Estados Unidos, según datos de Box Office Mojo, web especializada que recopila los ingresos en taquilla de las películas. En su primer fin de semana de estreno, la película recaudó en Estados Unidos más de 162.022 millones de dólares y fue proyectada en 4.243 cines de todo el país.

En España, la película sobre la muñeca más famosa de Mattel también ha supuesto un éxito en taquillas, siendo el título más visto en las salas de cine de todo el país desde su estreno, según los datos del Ministerio de Cultura y Deporte.

Primer fin de semana de estreno: Barbie fue proyectada en 385 cines españoles, con una recaudación total de 5.150.971 de euros.

Segundo fin de semana en cines: la comedia feminista fue proyectada en 424 establecimientos de todo el país y logró recaudar un total de 3.629.001 de euros.

Según los últimos datos publicados por Cultura, el pasado 3 de agosto, Barbie habría acumulado desde su estreno en pantallas españolas y hasta el 30 de julio un total de 16.737.487 de euros y habría sido disfrutada por más de 2,5 millones de espectadores españoles.

Barbie ya es la segunda película más vista de 2023, quedando por detrás de Super Mario Bros: La Película, y a nivel histórico, ha logrado, en tan solo tres semanas, entrar en el top 50 de las películas más vistas en cines de todos los tiempos, posicionándose en el puesto 45. En esta lista se encuentran grandes éxitos cinematográficos como la saga de Harry Potter, la de Star Wars o Avatar.

Pero no solo la película ha roto con varios récords, su directora, Greta Gerwig, se ha convertido en la primera mujer cineasta en sobrepasar los 1.000 millones de euros de recaudación en una película dirigida en solitario, según publica The New York Times.

Estrategia de marketing

Si bien la película lo tiene todo para triunfar: dirección, guion, reparto, etc., hay que agradecer gran parte de su éxito a la espectacular estrategia de marketing. Las expectativas comenzaron a generarse desde que comenzó el rodaje, pero el proceso de promoción que han realizado es uno de los mejores hasta la fecha.

Han conseguido que el rosa pasara a ser el color del verano y que inundara la industria de la moda: tanto en las pasarelas como en tiendas más lowcost. Y no solo eso, ir a ver la película se ha convertido en toda una experiencia.

Las salas se han llenado de gente, ya no solo vestida de rosa, sino disfrazada de los personajes, y esto ha generado una sensación de comunidad entre los espectadores y mucha complicidad.

Por no hablar del estupendo trabajo de Margot Robbie en los eventos promocionales, donde ha ido vestida, imitando looks icónicos de la muñeca, demostrando que ella era la actriz perfecta para dar vida a Barbie.

Críticas y polémicas

Pero como todos los éxitos, la película no se ha librado de diversas polémicas. Algunas críticas la han tachado de antifeminista debido a que consideran que “el mensaje que promueven es el de un feminismo blanco y privilegiado”.

Por el lado contrario, también han acusado a la directora de promover un mensaje de odio hacia los hombres debido a “la caricatura” que hacen del personaje de Ken.

La película ha sido prohibida en Vietnam debido a una escena que mostraba un mapa con las reclamaciones territoriales en disputa de China en el Mar del Sur de China. En Kuwait también fue vetada por promover “ideas y creencias ajenas a la sociedad kuwaití y al orden público”, según Lafy Al-Subei'e, subsecretario del Ministerio de Prensa y Publicación del país (según el New York Times).

En el Líbano, el ministro de cultura, Mohammad Mortada, tomó medidas para prohibir Barbie, afirmando que se descubrió que la película “promovía la homosexualidad y la transformación sexual”, y en Argelia se censuró tres semanas después de su estreno bajo el argumento de que “promovía la homosexualidad y otras desviaciones occidentales”.

Una película no sería realmente buena si no generara debate y críticas, y, sin duda, Barbie lo ha conseguido. Habrá que esperar para ver los éxitos que sigue cosechando la película, de momento, el próximo 5 de septiembre se estrenará en todas las plataformas digitales oficiales. Nosotras estamos deseando volver a verla.

