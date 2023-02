Adelgazar estando soltera y otras ventajas de no tener novio para cuando te pregunten en San Valentín

Llega el día de los enamorados y no todos lo reciben con la misma ilusión. San Valentín es, para algunos, la fecha de las parejas y, para los que no la tienen, se les hace cuesta arriba afrontar el día.

Si estás soltera o soltero, no te martirices por ello. En muchas ocasiones esa situación se elige, no viene impuesta y trae consigo muchos más beneficios de los que crees.

Una de las cosas buenas que trae no tener pareja es el tiempo, la libertad y el dinero que puedes ahorrarte.

Estos son los beneficios que la ciencia suscribe sobre cómo nos afecta estar soltero:

Más salud

Estar soltero permite ejercitarte más y con ello, mejorar tu salud. Los solteros dedican más tiempo a mantenerse en forma y a practicar algún deporte que, aquellos que se mantienen en pareja, los casados o los divorciados.

Así lo indica un estudio realizado en Estados Unidos por el Departamento de Estadística sobre una muestra de más de 13.000 personas con edades comprendidas entre los 18 y los 64 años.

Otro estudio realizado por la Universidad de Texas en Austin entre los años 1972 y 2003, y publicado en 2008, explicaba que las personas que nunca habían contraído matrimonio gozaban de un mayor bienestar y salud.

Son muchos los estudios que relacionan estar en una relación duradera con el sedentarismo. Uno de ellos lo realizó la Southern Methodist Univeristy of Dallas (Estados Unidos) y lo publicó la revista Health Psychology.

Tras examinar a 160 parejas de recién casados durante sus cuatro primeros años de matrimonio, las investigaciones reflejaron que el 60% de estas había engordado. El motivo principal es que en un matrimonio feliz, la preocupación por atraer al otro desaparece.

De acuerdo con la investigación de la universidad australiana de Queensland y publicada en The American Jounal of Preventive Medicine, sobre una muestra de más de 6.000 mujeres, estas engordan más.

Un promedio de casi siete kilos, a los diez años de estar inmersas en un matrimonio o con pareja estable, lo que no ocurre cuando están solteras. Si a la ecuación se le añade la llegada de un bebé, los kilos de más se cifran en 10. Pero existen más ventajas de la soltería:

Facilidad para encontrar trabajo

Según una investigación realizada por la Universidad de Chicago, los solteros lo tienen más fácil a la hora de encontrar un puesto de trabajo que aquellas personas que están casadas.

Los resultados del estudio evidenciaron que, de los seis millones de despidos que se materializaron en Estados Unidos tras la crisis de 2009, solo un 22% de estos puestos fueron ocupados por casados (algo más de un millón de personas), mientras que la fuerza laboral 'soltera' se cifró en más de cuatro millones.

Más sociables

Las personas solteras tienen mayor capacidad de mantener a sus amigos en el tiempo, aumentar su red social y ver a sus amistades y familiares de forma más frecuente que aquellas que han consolidado una relación o están casadas.

Así lo reveló un estudio de la Universidad Cornell de Nueva York, en el marco de la encuesta National Survey of Families and Households, realizado sobre un total de 2.737 personas, entre hombres y mujeres.

Duermes mejor

Un estudio realizado por la organización The Better Sleep Council sobre una muestra de 542 personas evidenció que las personas que no tienen una relación estable y, por lo tanto, no duermen acompañados de costumbre, concilian mejor el sueño que aquellas que cada noche se acuestan con su pareja.

El 26% de las personas encuestadas, que mantenían una relación, admitió que duermen mejor solos que cuando lo hacen en compañía.

Mayor independencia económica

Según el estudio The Role of Money Arguments in Marriage realizado sobre 1.700 mujeres entre 1988 y 2006 y publicado en la revista Journal of Family and Economic Issues, reveló que la mayor fuente de insatisfacción del matrimonio son los desacuerdos que se generan con la pareja por cuestiones de finanzas.

Al finalizar las investigaciones, 966 de ellas se habían divorciado de su pareja y todas coincidieron en afirmar que las discusiones económicas habían hecho mella en su relación.

Tiempo para ti y los tuyos

Sin duda, el mayor de los beneficios de estar soltero es encontrarte contigo mismo. Amarte a ti, por encima del resto y saber qué quieres en una relación y qué no.

Aprovechar ese tiempo libre, que no te quita la pareja para pasarlo sola o con tus amigos, es más que una buena opción ya que ellos son quienes siempre van a estar ahí, tengas pareja o no.

