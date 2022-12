Desmintiendo mitos con una experta: “Lavarse el pelo una vez por semana es condenarlo a muerte”

El pelo es el protagonista de más de un mito y su aspecto una de las cosas que más nos preocupan en el día a día. Nunca sabemos qué es verdad y qué es mentira, qué viene bien y qué no para nuestro cabello.

Lola Díaz Soriano, peluquera en Ángela Navarro, con más de 35 años de experiencia en el sector, nos desvela la realidad detrás de los cuidados del cabello.

Desde esperar una semana para lavárselo, hasta cortárselo todos los días para que crezca más rápido: existen multitud de mitos extendidos a lo largo de la historia.

Estos son los cinco mitos desmentidos por la experta en cuidados para el pelo:

“Es mejor teñirse el pelo cuando está limpio”

"Esta afirmación es un mito que daña muchas melenas", apunta la peluquera. Algunas personas piensan que es mejor teñirse el pelo cuando está limpio, pero en realidad el tinte se adhiere mejor al cabello cuando está sucio.

A diferencia de las mascarillas de color, el tinte es mejor aplicarlo en un pelo graso, ya que "la grasa del cuero cabelludo funciona como protector cuando se aplica el tinte, mientras que si se realiza en el pelo limpio se sufren más picores", explica la peluquera.

En las mascarillas de color, sí que es recomendable teñirlo una vez lavado el pelo, ya que tan solo hay que aclararlo y no supone un daño para el cabello.

“Lavarse el pelo a diario es malo”

Para la peluquera es clave este tema, ya que considera que dejar pasar una semana sin lavar el pelo "es condenarlo a muerte", además explica que es necesario un lavado continuado por seguridad del cabello.

Existen muchos mitos relacionados con los lavados y es que últimamente se asocia no lavarse el pelo con el crecimiento del mismo. Para la peluquera no existe relación directa entre estos dos factores por lo que "dejar de lavarse el pelo no hará que te crezca más rápido" asegura.

Entre los consejos que ofrece la experta está la necesidad de activar la circulación sanguínea del cuero cabelludo para conseguir que éste se regenere y crezca sano.

Además con la polución y el sudor, la calidad del cabello empeora. Lavándolo se regenera el bulbo incluso haciéndolo una vez al día "siempre que pasen 24 horas para no llevarse el manto ácido", añade Lola Díaz.

Si todavía eres de las que deja pasar los días sin lavarse el pelo, la peluquera recuerda que el exceso de sebo o grasa en el cuero puede producir picores, irritaciones e incluso caídas.

"Me han llegado amigas con un pelo sucio de diez días sin lavar, porque creían que así conseguirían un pelo más largo, el resultado fue que se les cayó la mitad de la melena en la primera 'champunada'", explica la experta.

Por todo ello, Díaz recomienda lavarlo al menos dos veces por semana y siempre guiándonos por el criterio personal "si lo ves graso, lávalo", apunta.

“Hay que cambiar constantemente de champú porque el pelo se acostumbra”

Esta afirmación también es falsa. Hay que tener en cuenta que con el tiempo y los cuidados, el pelo puede tener unas necesidades diferentes a las que tenías a la hora de empezar a usar determinado champú o mascarilla.

Por ejemplo, si usabas champú y mascarilla para un cabello muy seco puede ocurrirte que las necesidades de nutrición estén cubiertas y que no te haga falta seguir usándolo siempre.

Hay que ir cambiando de productos cuando notes que las necesidades de tu pelo también cambian. Si no cambian y tu pelo sigue siendo el de siempre, no habrá porque cambiar de champú si estas contenta con él.

La experta recomienda usar un champú de calidad, sin parabenos, sin siliconas y neutro para que no tengamos que cambiar nunca de producto.

"El estrés y arrancar las canas hará que te crezcan más"

El estrés, apunta la experta, se relaciona más con la caída que con las canas.

El color del cabello viene determinado por un pigmento llamado melanina. El cabello rubio tiene menos melanina y los oscuros tienen más. Cuando el bulbo deja de producirla es cuando empiezan a salir canas.

Además, cada bulbo trabaja de forma diferente, por lo que si te quitas una no tienen por qué salirte ni 2, ni 5 ni 7 más. En cada bulbo solo se origina un pelo y solo te podrá salir un nuevo pelo.

Por todo ello, la peluquera añade "si te quitas una cana te sale la misma, ni más ni menos". Y si te salen más alrededor de la que te has arrancado es porque te tenían que salir, no por el hecho de haber quitado otra.

"El cabello crece más rápido cuando lo cortas constantemente"

Para la peluquera es una gran mentira bien contada ya que "el cabello si te lo cortas no crece más rápido, lo único que consigues cortándolo es que se vea más sano y abundante, lo que puede hacerte creer que está más largo y voluminoso", resalta Díaz.

Además, son muchos los informes que explican que el pelo crece de media un centímetro al mes y el hecho de cortarlo constantemente no acelera el proceso de crecimiento. El bulbo capilar es el responsable del crecimiento del cabello, no de las puntas.

En nuestro cuero cabelludo tenemos 120.000 folículos de media y todos están pasando por fases diferentes del ciclo del cabello. Un 90% del cabello estará en fase de crecimiento.

El resto está esperando a caer y otros ya están cayendo (caen una media de 100 cabellos al día). Por todo ello, el hecho de cortar el cabello no va a hacer que crezca más rápido, pero sí que conseguirás que esté más sano.

