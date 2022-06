Jill Biden llega a Madrid para liderar una agenda social paralela a la cumbre de la OTAN

A las 22 horas del domingo las miradas estaban puestas en la base militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid, y la razón no era para menos, porque en ese momento tocaba tierra el Air Force Two, el avión oficial de Jill Biden, la primera dama de Estados Unidos. Ocurre apenas dos días antes de una cumbre histórica.

La OTAN se reúne en la capital española en uno de los momentos más críticos. La polarización latente entre potencias mundiales, la fragilidad económica y los más de cinco millones de refugiados ucranianos que ha creado la guerra hacen de esta reunión un evento crucial.

Jill Biden se encuentra ahora en Madrid para impulsar y liderar una agenda paralela días antes de la llegada de los mandatarios internacionales. Es la primera vez que una primera dama visita España desde la llegada de Michelle Obama en 2016. Su primer encuentro se producirá con la Reina Letizia en el Palacio de la Zarzuela, desde donde se desplazarán a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Como doctora y como madre, la enfermedad ha formado parte de su vida. Sólo durante su primer año como primera dama viajó a 35 estados, más de 60 ciudades y tres países distintos no sólo para abanderar el apoyo a familias de militares o el acceso a la educación, sino para ofrecer impulso a la lucha contra el cáncer. Beau Biden, su hijo mayor, falleció a los 46 años de un cáncer cerebral intratable.

Tras este terrible suceso, la primera dama no ha cesado en su empeño de acabar esta enfermedad que se cobra al año millones de vidas y que, con o sin guerra, sigue dejando tras de sí incontables víctimas. Por este motivo, Jill Biden ha decidido no olvidar esta causa, que es, aún, la de muchos.

Recientemente, ha impulsado Cancer Moonshot, un programa destinado a reducir la mortalidad por esta enfermedad en al menos un 50% durante los próximos 25 años, tal y como ha informado la Casa Blanca. Su objetivo es mejorar la prevención del cáncer a través de pruebas de detección, una cuestión que tampoco ha querido olvidar en su visita a Madrid.

Joe Biden y Jill Biden durante la Cumbre de las Américas. Daniel Becerril Reuters

La agenda de la primera dama estadounidense en la capital proseguirá con una reunión con Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa. A pesar de que Gómez no atesora ninguna posición de responsabilidad política, esta reunión entre primeras damas ha ocupado un papel central en el organigrama de Jill Biden.

Tras el encuentro, Jill Biden volverá a reunirse el martes con la Reina Letizia para visitar un centro de recepción de refugiados ucranianos en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón. Este es uno de los que fueron habilitados para atender la llegada de quienes huyeron de la invasión rusa de Ucrania. Será aquí donde se reúnan con las familias que siguen sufriendo el horror de la guerra de Putin.

La educación, clave para Biden

Jill Biden sigue la estela de anteriores primeras damas que, a pesar de atravesar momentos conflictivos, no olvidan otras causas que merecen atención. La actual primera dama estadounidense emprendió una gira en plena pandemia para promover los logros del Plan de Rescate Estadounidense. Fue una respuesta a la crisis económica que estaba creando el coronavirus y que se erigió como uno de los principales logros legislativos de Joe Biden.

La primera dama estadounidense es además una de las únicas que ha continuado con su trabajo como profesora después de que su marido se convirtiera en presidente de Estados Unidos. Después de más de 30 años como profesora, ha luchado por promover las mayores oportunidades educativas para los estudiantes.

Jill Biden no cesa en su empeño de impulsar el preescolar universal, la universidad comunitaria gratuita, un mayor acceso a internet y opciones más asequibles para la educación superior. La primera dama no duda ni un segundo en llevar la atención a este aspecto que, sin duda, es clave para que la sociedad del futuro –y también del presente– desarrolle una capacidad reflexiva y analítica.

A su llegada a Madrid, y con todas las miradas puestas en la cumbre de la OTAN, la primera dama no ha querido perder la oportunidad de recordar al mundo las causas que importan y que no debemos olvidar. La educación, enfermedades como el cáncer o la importancia de no abandonar a los que sufren los horrores de una guerra se vuelven protagonistas en la agenda de una mujer que pretende impulsar un objetivo común ente naciones.

Sigue los temas que te interesan