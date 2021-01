Hyundai Bayon: Todo lo que sabemos sobre el SUV 'económico' de la marca coreana

El Hyundai Bayon es la nueva apuesta de la marca coreana para este año 2021, que se suma al ya anunciado Ioniq 5, su nuevo eléctrico. Si bien todavía no conocemos toda la información de este modelo, esta firma ya ha adelantado algunos detalles sobre este nuevo coche que tiene un nombre inspirado en la ciudad francesa de Bayona, muy cerca de la frontera con España.

Por ejemplo, sabemos que se comercializará (también en nuestro país) en la primera mitad de 2021. Y también conocemos que será un coche con un enfoque urbano. Es lo que se conoce en el sector como el segmento B y en el que Hyundai estaba presente hasta ahora con el Hyundai i20 y con el Hyundai Kona.

¿Entonces, dónde se sitúa este modelo? Pues bien, según nos señalan desde Hyundai, este modelo quedará por debajo del Kona. Además, la marca coreana afirma que se trata de un CUV. Esta denominación es la que se conoce a coches como el Cupra Formentor. Es decir, son modelos derivados de turismos, que no se les podría considerar como un SUV puesto que no tienen grandes capacidades 4x4, pero que a cambio sí cuentan con una estética de vehículo más elevado y aspecto de todocamino.

Trasera del nuevo Hyundai Bayon.

No obstante, también podríamos llamarlo crossover. Sería lo que antes conoceríamos como el Hyundai i20 Active, que ahora ya no se comercializa. Es decir, obtener una carrocería de tipo crossover derivada de un turismo. También podría tener un diseño más dinámico o incluso de tipo SUV coupé. Es cierto que el segmento de los coches urbanos, el segmento B sí cuenta con numerosos todocaminos (el propio Hyundai Kona, Nissan Juke, Seat Arona, Peugeot 2008) pero también es verdad que no conocemos, a día de hoy, de un SUV coupé en esta categoría.

Según confirma la marca coreana, este nuevo Hyundai Bayon tendrá el nuevo estilo de diseño que ya pudimos ver en el Hyundai Tucson y que se caracteriza por una estética más emocional. En este sentido, y si bien todavía no conocemos un gran número de detalles de este modelo, la parte delantera contará con una banda de entrada de aire, con unos grupos ópticos muy estrechos y finos. Además, las luces de día y el resto de los faros están separados. De esta manera, las luces de día están formadas por esa tira de led fina, mientras que los faros tradicionales son los que quedan por debajo.

Frontal del Hyundai Bayon.

Este nuevo modelo, tal y como ha señalado Hyundai, será también la puerta de entrada a los SUV de la marca coreana. De esta manera, el Kona, que es más elaborado y cuenta con capacidad 4x4, quedaría un escalón por encima, dejando al Hyundai Bayon (que con toda probabilidad esté derivado del Hyundai i20) como un coche de acceso a la gama SUV formada hasta ahora por el Kona, Tucson, Nexo y Santa Fe.

Al ser el SUV de acceso, también nos permite anticipar que será un modelo más económico. En este sentido, si el Hyundai i20 parte de los 16.990 euros y el Kona comienza en los 22.390 euros, podríamos decir que este modelo se situará en un término medio, es decir, entre los 19.000 y 20.000 euros sin descuentos.

Según Andreas-Christoph Hofmann, vicepresidente de Marketing y Producto de Hyundai, el motivo del lanzamiento de este modelo es porque se trata de un "punto de entrada para el segmento B de los todocaminos, donde Hyundai está muy establecido. Una oportunidad para cubrir aún mejor la demanda de los clientes europeos".