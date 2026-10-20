Begoña, camionera con más de 30 años de experiencia: "Mínimo hago 13 horas, pero los fines de semana nunca trabajo"

Con miles de kilómetros a su espalda y más de tres décadas a los mandos de un camión, Begoña es tajante con el sector. Expone las largas jornadas de hasta 15 horas y las exigentes semanas fuera de su hogar.

Antes de dedicarse al transporte, trabajaba como cocinera y camarera. Sin embargo, a sus 32 años, tras sufrir un colapso físico por los duros y extensos turnos. "Tenía a mis hijos pequeños y no podía descansar", explica.

Begoña relata cómo decidió hacerse camionera desde el podcast de Paola Fuenmayor( @camionerosxxl). Durante la conversación, explica que no provenía de una familia de transportistas ni tenía referentes de mujeres al volante.

Conductora de camión junto a su remolque. Istock

Su llegada a la cabina fue de casualidad, necesitaba viajar a Pamplona para recoger a su hijo y un amigo le sugirió hacer el trayecto en el tráiler de su chófer.

Al sentarse en el asiento del copiloto y observar cómo el conductor circulaba admite que "se me conectó una neurona".

Tras probar el camión en el aparcamiento de un restaurante, cambiando las marchas, sintió una oleada de adrenalina que le dejó clara su vocación. Necesitaba llevar un camión.

Nuestra protagonista estuvo recorriendo caminos durante seis años con su segundo marido, quien era chófer. Durante ese periodo de tiempo, viajaba de copiloto aprendiendo a dominar el camión en todo tipo de rutas y condiciones adversas. Como hielo, nieve o incluso circular por complicados puertos de montaña.

Aunque no todo es de color de rosa. Desvela la realidad de las condiciones laborales en este sector actual. Dejando de lado las horas de trabajo, rechaza tajante la idea de los camineros esclavos. Para ella el límite innegociable son los fines de semana libres.

Acepta trabajar durante el resto de la semana dando todo de sí misma, pero al llegar a su casa el viernes por la noche quiere disfrutar de sus hijos, la música y sus proyectos personales. "Necesito mi tiempo", explica.

Begoña, la Camionera Metalera

Entre las distintas opciones de mercancía y rutas a realizar, afirma que su favorita es la lona internacional, ya que permite conducir de día manteniendo un horario estable en las comidas y noches de descanso.

Aunque afirma que, cuando sus hijos eran pequeños, no dudó ni un momento en dedicarse a los contenedores en el puerto con tal de dormir en casa todas las noches.

Un tema que genera controversia en el sector es la falta de personal, algo que Begoña puntualiza con contundencia. "Conductores no falta ni uno, faltan empresas que ofrezcan condiciones laborales dignas".