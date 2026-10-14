Llega el nuevo coche eléctrico japonés: 600 km de autonomía, equipamiento premium y pantalla de 26 pulgadas

Mazda reúne en el CX-6e su diseño Kodo, una tecnología fácil de usar y el espíritu Jinba Ittai dentro de un SUV totalmente eléctrico que supera los 600 km de autonomía en ciudad y llega con una dotación premium poco habitual en su segmento.

Cada vez cuesta más distinguir un eléctrico de otro: las formas se parecen, las prestaciones se repiten y elegir coche nuevo puede acabar convertido en un trámite sin emoción. Mazda se desmarca de esa tendencia con la llegada del nuevo Mazda CX-6e un SUV con carácter propio y un marcado acento japonés.

Con este modelo, el fabricante de Hiroshima deja claro que pasarse a la electricidad no obliga a sacrificar ni una estética con alma ni las sensaciones al volante.

Fruto del trabajo compartido entre sus equipos europeo y japonés, el CX-6e hereda dos de las señas de identidad más reconocibles de la casa: el lenguaje estético Kodo (Alma del movimiento) y la conocida filosofía Jinba Ittai, que persigue que conductor y coche se entiendan de forma natural.

Nuevo coche japonés de Mazda

Su esquema de propulsión trasera, unido a unos reglajes de chasis definidos en Europa, le otorga una conducción ágil, bien asentada y pulida, sea cual sea el recorrido.

La marca defiende un enfoque multitecnología, en el que los eléctricos comparten gama con otras motorizaciones para dar respuesta a lo que de verdad necesita cada conductor.

Mientras buena parte del sector llena sus carrocerías de pliegues y adornos, este SUV se decanta por la sobriedad de la tradición japonesa. Tomando como referencia el Ma, la idea de belleza que nace del espacio vacío, el CX-6e dibuja un perfil musculoso y, al mismo tiempo, refinado.

Su característica calandra con efectos de luz y unos costados limpios y estilizados transmiten la impresión de estar siempre en marcha, aunque el coche permanezca parado.

Los asientos traseros del Mazda CX-6e gozan de gran amplitud. Mazda

Dentro, el habitáculo se ha pensado como un espacio cálido, tranquilo y confortable para todos sus ocupantes, con asientos que calientan y ventilan.

A la generosa habitabilidad de la segunda fila y a la practicidad de sus dos espacios de carga, con 468 litros atrás y otros 80 bajo el capó, se suma un techo panorámico laminado que bloquea el 99,7% de la radiación ultravioleta y llena el interior de claridad.

Además, a la gran amplitud en las plazas traseras y a la versatilidad de sus dos maleteros —uno trasero de 468 litros y uno delantero de 80- se une un techo solar panorámico laminado con protección ultravioleta del 99,7% que inunda el habitáculo de luz natural.

Pantalla 5K de 26 pulgadas

Puesto de mando del nuevo Mazda CX-6e. Mazda

La tecnología de a bordo tampoco pretende apabullar con funciones enrevesadas: su objetivo es simplificar el día a día siguiendo el Omotenashi, el arte japonés de la hospitalidad. Frente al conductor se extiende una espectacular pantalla panorámica de 26 pulgadas y resolución 5K, acompañada de un Head-Up Display que proyecta la información sobre el parabrisas.

Comunicarse con el coche resulta igual de fácil, ya sea mediante el asistente de voz que responde al comando "Hey Mazda" o a través de un sofisticado control por gestos.

Completan el paquete unos retrovisores digitales con pantallas OLED en el interior, un equipo de sonido envolvente con 23 altavoces y programas de confort pensados para viajar con mascotas o para tomarse un respiro.

¿Cuánta autonomía de batería tiene el Mazda CX-6e?

En el apartado mecánico, el CX-6e ofrece una respuesta ágil y solvente gracias a un motor eléctrico de 258 CV en el eje trasero y a una batería LFP de 78 kWh. Esto le permite homologar hasta 484 km de autonomía en ciclo combinado WLTP, alcanzando más de 600 km en entornos puramente urbanos.

La gestión de la energía se adapta perfectamente a la vida real gracias a su capacidad de carga rápida en corriente continua de hasta 200 kW. Este sistema permite recuperar del 10% al 80% de la batería en tan solo 24 minutos, o añadir unos 241 km de autonomía tras una parada de 15 minutos.

El sistema recupera del 10% al 80% de la batería en tan solo 24 minutos. Mazda

Finalmente, Mazda democratiza el acceso a la tecnología premium posicionando al CX-6e como una de las alternativas con mejor relación valor-precio del mercado. Desde la versión de entrada, la dotación de serie es sumamente completa, evitando recurrir a costosas listas de opcionales para disfrutar de un alto confort.

¿Cuánto vale el nuevo Mazda CX-6e?

Disponible desde 37.615 € con promociones y ayudas aplicables, el Mazda CX-6e demuestra que el salto a un SUV eléctrico de gran diseño, tecnología punta y elevada calidad percibida es una elección tan apasionante como racional.

'Desde 37.615 euros: así es el nuevo Mazda CX-6e 100% eléctrico, con 484 km de autonomía y equipamiento premium' es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de EL ESPAÑOL, en colaboración con Mazda.