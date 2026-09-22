Lepas amplía su catálogo en España con dos nuevos SUV eléctricos: 218 CV y hasta 450 kilómetros de autonomía

Lanzada en 2024, Lepas irrumpió en España con una carta de presentación difícil de ignorar, con el Lepas L8 Súper Híbrido. Se completa así el tridente estratégico del gigante Chery junto a Omoda y Jaecoo.

Chery ha conseguido ser el primer fabricante chino en superar los 5 millones de vehículos exportados acumulados, con presencia en 44 países y nueve regiones.

La nueva firma aumenta su oferta con los nuevos L6 EV y L4 EV, dos modelos completamente eléctricos que llegarán a los concesionarios españoles a principios de 2027 bajo el lema "Conduce tu elegancia". Proponen así ir más allá para reflejar un estilo de vida centrado en el refinamiento, control y elegancia. Ambos modelos presentados corresponden a los segmentos C y compacto del mercado y se sustentan bajo una plataforma inteligente LEXP aunque entregan propuestas diferentes.

LEPAS L4 EV

El modelo cobra vida bajo la filosofía “Leopard Aesthetics” al que le caracterizan unos faros estilizados y una carrocería con líneas fluidas pero sofisticadas.

Un SUV eléctrico, compacto y versátil para atravesar la ciudad en los trayectos diarios. Equipa un motor eléctrico de 218 CV y un par de 275 Nm, lo que le permite acelerar de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y alcanzar los 170 km/h.

Imagen del Lepas L4 EV. Lepas

Con su batería completamente cargada de LFP de 65 kWh, el Lepas L4 EV proporciona hasta 450 km de autonomía en ciclo combinado e incorpora una función de V2L de 3,3 kW, que permite utilizar energía almacenada en la batería para proporcionársela a dispositivos eléctricos compatibles.

En materia de recarga, su sistema de corriente continua admite una potencia máxima de 120 kW, lo que permite recuperar del 30% al 80% de la batería en aproximadamente 22 minutos.

Sus dimensiones exteriores son de 4,415 metros de longitud, 1,817 de anchura y 1,630 de altura, con una distancia entre ejes de 2,700 metros, lo que genera un amplio habitáculo interior para cinco ocupantes.

A los que no les faltará espacio, gracias a los 458 litros de capacidad del maletero que aumentan hasta los 1.284 litros al abatir la segunda fila de asientos, que suman a los 34 espacios para almacenar objetos y un segundo espacio de almacenamiento en el capó delantero.

Imagen del Lepas L4 EV. Lepas

Una vez en su interior, el centro de todas las miradas lo acapara una pantalla central vertical de 13,2 pulgadas gestionada por un procesador Qualcomm Snapdragon 8155, a la que le acompaña un cuadro de instrumentos de 8,8 pulgadas.

Entre su equipamiento tecnológico se destaca un asistente de voz multimodal y un cargador inalámbrico refrigerado de 50 W para teléfonos móviles.

LEPAS L6 EV

Pensado para realizar cómodamente recorridos de mayor distancia con hasta 450 km de autonomía en ciclo combinado, el LEPAS L6 EV es un SUV eléctrico del segmento C pensado para adaptarse a todo tipo de usuarios con unas dimensiones exteriores de 4,570 metros de longitud, 1,852 metros de anchura, 1,676 metros de altura y una distancia entre ejes de 2,7 metros.

El modelo dispone de un sistema de propulsión con una batería de LFP de 65 kWh combinada con un motor eléctrico de 160 kW (217 CV) y 275 Nm de par. Con ello consigue una aceleración de 0 a 100 km/h en tan solo 7,9 segundos.

Imagen del Lepas L6 EV. Lepas

22 minutos es el tiempo que necesita para recuperar del 30% al 80% de su carga gracias a su veloz sistema de corriente continua que admite una potencia máxima de 120 kW.

Con el objetivo de adaptar el coche a los asfaltos y curvas del viejo continente se incorpora dirección asistida eléctrica y sistema de frenado Bosch IBP 2.0 con lo que se pretende mejorar la regeneración de energía, capacidad de frenado y tacto del propio pedal.

Su silueta inspirada en el movimiento del leopardo combina superficies limpias y fluidas con afilados faros LED. Mientras que en el interior, su habitáculo cuenta con un extenso espacio despejado, el mismo cuadro de instrumentos y pantalla central que el L4 y, aunque no falta la tecnología, tampoco lo hacen los botones, tanto en su volante como bajo su monitor principal.

Lepas-L6-L4. Lepas

Su maletero es algo más pequeño que el L4, con 410 litros de capacidad, ampliables hasta 1.334 litros al abatir los asientos traseros y otros 99 litros bajo el piso. Para completar hasta el último detalle del modelo se dispone de techo panorámico, climatización bizona, el volante calefactado y cargador inalámbrico refrigerado.

Se prevé que Lepas finalice este ejercicio con 50 puntos de venta. Este despliegue comercial se encuentra en un contexto de fuerte crecimiento para el resto de las firmas del grupo Chery en España.

Andrew Li, CEO de Chery Group España, ha declarado: “España es uno de los mercados de referencia para Chery en Europa y nuestro compromiso es a largo plazo. Hemos llegado para construir un proyecto sólido junto a nuestros socios. La experiencia acumulada, la inversión realizada y el equipo que hemos construido nos permiten afrontar la llegada de LEPAS con confianza y con una visión clara: crecer juntos y seguir creando valor en el mercado español”.

Según los datos de ANFAC, Omoda y Jaecoo han experimentado importantes aumentos en sus ventas. Concretamente, en el pasado mes de agosto, Omoda sufrió crecimiento del 38,4% y un 97,6% en el acumulado del año y Jaecoo un 50,1% en agosto con 55,5% en lo que va de año.

En lo relativo a los precios de los modelos presentados, la compañía no ha dado a conocer cifras concretas, por lo que habrá que esperar a principios de 2027 para averiguar los detalles económicos de Lepas L4 EV y Lepas L6 EV.