Manuel, mecánico: "Para ahorrar hasta un 20% en combustible hay que cambiar los hábitos de conducción"

Ante el aumento en el precio de los carburantes, reducir al máximo el consumo en cada trayecto se ha convertido en una prioridad para los conductores. Circular en marchas largas y realizar los cambios a bajas revoluciones es uno de los hábitos más efectivos para prevenir el gasto extremo.

Así lo afirma Norauto, desde donde recomiendan hacer los cambios de marcha entre las 1.500 y 2.000 revoluciones si el vehículo es diésel y entre 2.000 y 2.500 en los de gasolina, circulando siempre que sea posible en la más larga, teniendo siempre en cuenta las circunstancias.

De la misma manera, posicionan al mantenimiento preventivo como la clave mecánica. Entre sus componentes más importantes están los neumáticos, cuya presión debe revisarse con regularidad, ya que circular por debajo de los valores recomendados por el fabricante incrementa la resistencia a la rodadura y eleva la quema de combustible en torno a un 3%.

Aumento del precio de los carburantes. Istock

De hecho, Manuel Magro, especialista técnico de Norauto explica que "Mucha gente piensa que para contaminar menos hay que cambiar de coche, pero la realidad es que un correcto mantenimiento y un cambio en los hábitos de conducción pueden reducir el consumo de combustible hasta en un 20%”.

Por su parte, los filtros de aire y aceite desempeñan un papel crucial, un filtro sucio u obstruido impide que los componentes mecánicos respiren, empeorando la calidad de la combustión e incrementando de forma directa el gasto. Realizar una limpieza en el sistema de inyección o una descarbonización ayuda a eliminar la carbonilla acumulada, recupera la eficiencia original y rebaja las emisiones de gases nocivos de cara a la ITV.

Algo bastante habitual, ya que según la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos (AECA-ITV), en 2023 uno de cada cuatro turismos que acuden al examen técnico, contaminan más de lo permitido, o lo que es lo mismo, el 25,7%.

Conducción eficiente

Además de usar las marchas largas, evitar acelerones y frenadas bruscas ahorra y ayuda a disminuir el desgaste del propio coche. Al igual que mantener una velocidad constante y reducir la marcha en las deceleraciones.

El organismo también advierte que al apagar el motor y no disponer del sistema start/stop, se sigue consumiendo carburante de forma innecesaria, al estar en ralentí.

De acuerdo con ANFAC, la cifra de turismos electrificados ha marcado una cifra récord durante el pasado mes de agosto, por lo que aprender a gestionar adecuadamente su energía resulta fundamental.

Aprovechar la frenada regenerativa o utilizar el modo Eco en trayectos urbanos, consigue priorizar el propulsor eléctrico. En el caso de los híbridos enchufables aconsejan utilizar el modo 100% eléctrico en ciudad y reservar el híbrido para autopistas.

La planificación no solo es importante a la hora de salir de viaje, también en el día a día. Un híbrido enchufable sin batería obliga al motor a mover un coche más pesado a consecuencia de las baterías, al igual que sucede con el sobrepeso.