Seat desaparecerá como marca en 2029 por los recortes globales del Grupo Volkswagen

La marca Seat desaparecerá como marca de coches en 2029, según la documentación para preparar la reunión del consejo de supervisión del Grupo Volkswagen (VW) que se celebrará este viernes, según la revista alemana Wirtschaftswoche.

Seat nació hace 76 años y ha sido clave en la historia industrial de España.

Esta decisión forma parte de los ajustes que está aplicando el grupo VW para hacer frente a la crisis provocada en el sector de la automoción por la entrada en el mercado de los coches eléctrico, muchos de ellos fabricados en China.

Portavoces de Seat han señalado que la decisión todavía no está tomada, aunque han reconocido que "el contexto global ha cambiado significativamente", con un impacto especialmente severo en el sector del automóvil durante el último año.

El planteamiento del grupo pasa por concentrar los recursos en Cupra, una marca que ofrece mayores márgenes por vehículo y que se ha convertido en uno de los principales pilares de la estrategia de Volkswagen en España.

Cupra

Cupra asumiría el protagonismo industrial en Martorell, mientras las instalaciones españolas podrían continuar produciendo vehículos de otras marcas del grupo.

La evolución de Seat hacia Cupra ya había sido planteada por Volkswagen en 2023, cuando el entonces consejero delegado, Thomas Schäfer, afirmó que "el futuro de Seat es Cupra".

En aquel momento se contemplaba que Seat pudiera mantener actividad vinculada a otras formas de movilidad.

El consejo de supervisión de Volkswagen abordará además un amplio plan de ajuste para afrontar la presión sobre el negocio, que incluye las perspectivas de varias plantas alemanas y una reducción potencial de decenas de miles de empleos en todo el mundo.

El consejero delegado de Volkswagen, Oliver Blume, impulsa un programa de reducción de costes que podría afectar a hasta 50.000 puestos de trabajo en todo el grupo, dentro de la estrategia para recuperar competitividad frente a los fabricantes asiáticos.

Seat emplea a más de 15.000 personas y su actividad tiene un peso especialmente relevante en la industria española.

La planta de Martorell se convertiría así en uno de los principales centros de producción de Cupra dentro de la estrategia de transformación del grupo.

La progresiva desaparición de los modelos de Seat ya se había percibido en los últimos años, con el retraso de nuevos lanzamientos, entre ellos la renovación del Ibiza, uno de los modelos históricos de la compañía.