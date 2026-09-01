Ya es oficial: el descuento en el diésel sube a 20 céntimos por litro desde hoy, pero el de la gasolina se reduce a 5

La ayuda del Gobierno sobre el precio del diésel entra en vigor a partir del 1 de septiembre de 2026 para paliar la inflación. Jose Gulias Trigas.

El precio del diésel en España ha puesto en jaque a muchos conductores durante este último mes. Según las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el coste de este combustible se incrementó un 15,7 % durante julio respecto al mismo mes del año pasado.

Esta subida vertiginosa activó automáticamente una medida del Gobierno para tratar de paliar la inflación. Durante agosto, el Estado financió una rebaja de 10 céntimos por litro. En septiembre, esta bonificación se eleva hasta los 20 céntimos.

Por contra, la ayuda en el precio gasolina -que también fue de 10 céntimos durante agosto- baja hasta los 5 céntimos por litro. En principio, ambos descuentos estarán disponibles hasta el 30 de septiembre, cuando expire el Real Decreto-ley 18/2026 que los regula.

La ayuda al diésel sube, baja la de la gasolina

La rebaja en el precio de la gasolina disminuye porque la tendencia no es tan negativa como la del diésel. Y es que el acuerdo del Gobierno preveía una disminución paulatina de las ayudas mes a mes desde julio hasta septiembre.

Sin embargo, se incorporó una cláusula que podía volver a incrementar la subvención en caso de que la inflación subiera a niveles alarmantes. El umbral era una subida del 15 % interanual, una marca que sí superó el precio del diésel (15,7 %) pero no el de la gasolina.

Este último se situó en un +7,3 % interanual en julio, según los datos publicados por el INE. Por tanto, la gasolina seguirá con el plan previsto y verá su descuento menguado a 5 céntimos durante septiembre.

La tendencia de la inflación parece estar lejos de mejorar, con el conflicto en el estrecho de Ormuz todavía caliente. No existe ninguna prórroga prevista de cara a octubre, por lo que las bonificaciones podrían desaparecer definitivamente aunque los costes sigan subiendo.

¿Por qué suben los precios del combustible?

El factor clave de la subida de los combustibles está en el conflicto del estrecho de Ormuz. Por este canal marítimo situado entre Irán y Omán transitan un 20 % de todo el petróleo mundial.

De hecho, es la única salida marítima directa para el crudo de potencias mundiales como Arabia Saudí, Irak, Kuwait, Emiratos Árabes e Irán.

Tal como apunta la Agencia Internacional de la Energía, por sus aguas pasan unos 20 millones de barriles diarios. O al menos así era hasta el 28 de febrero de este año, cuando estalló el conflicto entre Estados Unidos e Irán.

Los bloqueos marítimos y la incertidumbre de la guerra han disparado el precio del gasóleo, llegando a situarse en un máximo anual 1,942 euros por litro de media el 21 de marzo de 2026.