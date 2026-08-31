Desde 23.290 euros: así es el OMODA híbrido de 224 CV, etiqueta ECO y 5,3 l/100 km

El nuevo Omoda 5 SHS híbrido es un SUV autorrecargable que combina potencia, tecnología de vanguardia, etiqueta ECO y 7 años de garantía para revolucionar tu conducción.

Equipamiento, potencia y prestaciones desde solo 23.290 €. El nuevo Omoda 5 SHS híbrido irrumpe en el mercado como el SUV compacto definitivo para quienes lo quieren todo: 224 CV de potencia con un consumo medio de solo 5,3 l/100 km y sin preocuparte jamás por buscar un enchufe.

Y no solo eso. Omoda redefine las reglas con este modelo etiqueta ECO de la DGT que, además, ofrece una respuesta deportiva, tecnología de serie desde su versión base y la máxima tranquilidad de una garantía imbatible de 7 años.

Eficiencia sin enchufes

OMODA 5 SHS Híbrido: etiqueta ECO, 224 CV y un consumo de solo 5,3 litros

El corazón del OMODA 5 SHS es el Super Hybrid System (SHS), una tecnología híbrida concebida para ofrecer una respuesta ágil sin penalizar el consumo, con 224 CV de potencia y un gasto homologado de 5,3 l/100 km.

Su motor de gasolina 1.5T DHE de quinta generación alcanza una eficiencia térmica del 44,5%. Se combina con una transmisión DHT de dos motores eléctricos (uno propulsor y otro generador) y una batería de 1,83 kWh.

El sistema funciona de forma automática en serie o en paralelo, otorgando mayor protagonismo a la propulsión eléctrica según el uso.

Además, recupera energía mediante la retención y la frenada regenerativa. Para el usuario, la ventaja es directa: accede a una conducción electrificada sin cambiar de hábitos ni buscar puntos de carga.

Con el nuevo Omoda 5 SHS no hace falta preocuparse de encontrar un enchufe para cargar la batería. Omoda

Datos Clave de Rendimiento

Una de las características que definen al vehículo es la capacidad de ofrecer al usuario una gran potencia con un consumo contenido. La idea es poner en manos del conductor un medio de transporte cómodo, versátil y que responda con suficiencia a las necesidades del día a día.

Potencia y par : 224 CV y 295 Nm de par combinados.

: 224 CV y 295 Nm de par combinados. Consumo y emisiones : 5,3 l/100 km (ciclo WLTP) y 120 g/km de CO₂.

: 5,3 l/100 km (ciclo WLTP) y 120 g/km de CO₂. Prestaciones : Aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y 175 km/h de velocidad máxima.

: Aceleración de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos y 175 km/h de velocidad máxima. Distintivo: Etiqueta ECO de la DGT.

Equipamiento avanzado en todos los acabados

Puesto de conductor de los nuevos SUV de Omoda. Omoda

La gama del Omoda 5 SHS híbrido destaca por una estructura comercial muy sencilla y clara, articulada en únicamente dos niveles: Pure y Premium.

Esta filosofía facilita la elección al comprador, eliminando listados confusos de opcionales y garantizando una excelente relación entre precio y equipamiento desde el primer nivel de acabado.

Acabado Pure (desde 23.290 €) : equipa doble pantalla de 12,3”, Apple CarPlay, Android Auto, faros LED, climatizador, cámara trasera, acceso sin llave y llantas de 17”. En seguridad, incluye asistentes ADAS como control de crucero adaptativo, frenada autónoma, detector de ángulo muerto y mantenimiento de carril.

: equipa doble pantalla de 12,3”, Apple CarPlay, Android Auto, faros LED, climatizador, cámara trasera, acceso sin llave y llantas de 17”. En seguridad, incluye asistentes ADAS como control de crucero adaptativo, frenada autónoma, detector de ángulo muerto y mantenimiento de carril. Acabado Premium (desde 26.290 €): añade llantas de 18”, techo panorámico, cámara 540º, asientos calefactados y ventilados, volante calefactable, portón eléctrico, sonido SONY de 8 altavoces y carga inalámbrica de 50 W.

El nuevo Omoda 5 SHS se oferta en dos acabados. Omoda

Tranquilidad a largo plazo

La garantía constituye un pilar esencial en la propuesta del Omoda 5 SHS híbrido, aportando confianza plena ante un vehículo electrificado. Entre las coberturas que ofrece la marca, destacan:

Garantía oficial del vehículo : 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero).

: 7 años o 150.000 km (lo que ocurra primero). Garantía de la batería : 8 años o 160.000 km.

: 8 años o 160.000 km. Asistencia: 3 años de asistencia en carretera.

Pantalla de infoentretenimiento del nuevo Omoda 5 SHS. Omoda

Además, un punto determinante es que la garantía es totalmente transferible a un segundo propietario. Esto preserva la cobertura si el vehículo se vende dentro del periodo fijado, protegiendo el valor de reventa y generando total certidumbre en el mercado de ocasión.

'Desde 23.290 euros: así es el OMODA híbrido de 224 CV, etiqueta ECO y 5,3 l/100 km', es un contenido elaborado por Marcas Ñ, la sección de Branded Content de El Español, en colaboración con Omoda.