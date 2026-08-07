El automóvil alemán acude al chino para cumplir con las emisiones de CO2 en Europa: Porsche se alía con XPeng

La automoción europea recurre a la china para intentar reducir sus emisiones de dióxido de carbono (CO2). Si bien estos movimientos se habían visto antes con automovilísticas japonesas y surcoreanas, las firmas europeas dan ahora el paso y se asocian con fabricantes chinos con el objetivo de no ser multadas por Bruselas.

Es lo que ha sucedido con Porsche, enseña perteneciente al Grupo Volkswagen, que ha formado una alianza con el fabricante chino XPeng a la hora de computar sus emisiones de CO2 de cara a los ejercicios 2026 y 2027, según la declaración remitida por los fabricantes a la Comisión Europea a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL-Invertia. Ahora bien, también se trata del primer movimiento entre una compañía de lujo europea y otra del segmento premium china.

Desde 2025, los fabricantes automovilísticos han de tener unas emisiones de CO2 en su flota de modelos matriculados en el Viejo Continente de 93,6 gramos por kilómetro de CO2 al año. Una medida que fue flexibilizada por la Comisión Europea ante la presión de la industria automovilística, la cual veía imposible cumplir con los plazos marcados por la Comisión Europea y se exponía a multas de hasta 15.000 millones de euros. De esta manera, si bien la cifra de 93,6 gramos por kilómetro de CO2 era para 2025, ahora las automovilísticas tendrán tres ejercicios para lograr estos objetivos. En román paladino, no cambian los objetivos, sino los plazos.

Pues bien, a este respecto, Porsche ha decidido abandonar la agrupación, también denominado pool, que mantenía con el Grupo Volkswagen para ir de la mano de la china XPeng durante los ejercicios 2026 y 2027. De esta manera, Porsche se garantiza cumplir con los límites marcados por Bruselas a cambio de comprar los derechos de emisiones del fabricante chino de vehículos eléctricos.

Además, al hacerlo durante los ejercicios 2026 y 2027 se garantiza cumplir con los límites en un momento en el que las ventas de vehículos eléctricos del fabricante alemán cayeron en la primera mitad del año un 30,8% en la comparativa interanual, hasta las 23.700 unidades comercializadas.

Y es que esta alianza surge en un momento en el que el fabricante automovilístico alemán recorta sus ventas, mientras que XPeng está en pleno proceso de expansión fuera de su mercado local. La multinacional china cuenta en su portfolio con los SUV eléctricos G6 y G9 y acaba de desplegar la berlina eléctrica P7+ y el SUV coupé eléctrico L03, modelo que ha supuesto el primer lanzamiento simultáneo entre Europa y China.

Cabe recordar que el Grupo Volkswagen desembolsó 700 millones de euros en julio de 2023 para quedarse con el 4,99% del capital de Xpeng. En este tiempo, la colaboración entre el gigante automovilístico alemán y la compañía china no ha dejado de crecer.

De hecho, ambas compañías ampliaron su colaboración a la hora de desarrollar vehículos. Así, si en un primer momento esta colaboración se basaba en el desarrollo de plataformas destinadas para vehículos eléctricos, ahora también se destinará a los vehículos de combustión interna.

Lo cierto es que este nuevo pool, dirigido por Porsche y que ha implicado un acuerdo monetario cuya cifra no se ha dado a conocer, beneficia a las dos compañías; por un lado, Porsche consigue reducir sus emisiones medias; y, por otro, XPeng logra financiación para seguir desplegando operaciones en el Viejo Continente. Al cierre del primer trimestre del año, la firma china triplicó sus pérdidas, hasta los 2.060 millones de yuanes (unos 265 millones de euros al cambio actual).

Pero esta asociación también beneficia al Grupo Volkswagen, que dejará de contabilizar las emisiones medias de Porsche, más elevadas que el resto debido a sus características deportivas.

Con todo, Porsche anima a otros fabricantes a unirse a esta agrupación mediante la firma de un acuerdo de confidencialidad. Los interesados tienen de plazo hasta el próximo 5 de septiembre de este año para unirse a esta agrupación de emisiones.

Resto de 'pools'

Hasta la fecha, hay conformados cuatro pools de emisiones para el ejercicio 2026: tres cerrados y otro abierto a más fabricantes. Entre los pools cerrados destacan los de BMW, cuya agrupación está formada por la BMW M y Rolls-Royce, y abarca el ejercicio 2026 y 2027. En la misma situación se encuentra el pool de Hyundai, en el que se incluyen las actividades de la planta que tiene en República Checa y en Turquía.

El último pool de emisiones vigente para este año es el que lidera Mercedes-Benz, el cual recoge las actividades de Mercedes-AMG, Volvo Car, Polestar y Smart, todas ellas propiedad o participadas por el gigante automovilístico Geely, también está cerrado a otros fabricantes.

Por su parte, Tesla lidera el pool de emisiones más numeroso. Una agrupación, abierta a otros fabricantes hasta el próximo 1 de diciembre, en el que se encuentran fabricantes como Ford, Honda, Mazda y Suzuki. De este pool de emisiones terminaron saliendo grupos como Stellantis, Toyota y Subaru.