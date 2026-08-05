María Dolores, camionera con 11 años de experiencia: "Es duro pero no tengo otra opción que montarme en el camión"

A cierres de 2025, la cifra de mujeres con permiso de conducción se situó en 12,2 millones, lo que equivale al 43,4% del parque total de conductores, según aclara el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Aunque la brecha de género no ha dejado de estrecharse desde 1990, esta paridad dista mucho de ser homogénea. En el ámbito del transporte profesional, la representación femenina cae drásticamente hasta el 2% de un colectivo que alcanza los 250.000 profesionales, a pesar de que 25.000 mujeres cuentan con el permiso correspondiente para ello.

Esta marcada desigualdad refleja lo que viven con asiduidad las trabajadoras del sector como María Dolores, una conductora con 11 años de experiencia. "Es duro pero no tengo otra opción que montarme en el camión", admite.

Dos camiones en la ruta. Istock

A través de sus redes sociales y el reciente cortometraje documental "Ellas conducen", esta profesional comparte sin filtros la dureza de su día a día al volante y el desgaste que genera arrancar su ruta en pleno fin de semana. "Yo cuando empiezo el domingo se me hace la semana larguísima y luego tampoco sé en qué día estamos", explica Dolores a través de sus publicaciones.

Lejos de adornar la realidad ella misma deja claro, con sus vídeos que, trabajar un domingo no es un capricho ni una elección. De hecho, se convierte en una imposición para cumplir con las cadenas de suministro. "Tienes que salir el domingo por la tarde para ir a dormir allí y no agotar tus horas de conducción del lunes", destaca.

De la misma manera destaca la escasez de mujeres en el gremio de las cabinas "antes me daba respeto y todos se quedaban mirando", desvela.

De hecho, pone sobre la mesa la idea de que si fuera un hombre no le harían las preguntas a las que está acostumbrada, mientras que lo importante es ser un buen profesional sin importar el género.

Según los datos publicados por Midas en 2026, el 83,5% de los españoles considera que siguen existiendo prejuicios sociales sobre la capacidad de la mujer para conducir y casi la mitad de la población, concretamente el 46,5% le sigue resultando inusual ver a una mujer al volante de este tipo de vehículos pesados.

Frente a las cifras y los estereotipos María Dolores muestra la realidad en la cabina, expresando el dolor de no poder disfrutar al máximo de su familia. Cada kilómetro que ella recorre no solo mueve mercancías, despeja el camino para que otras conductoras puedan contar con la opción de ser camioneras sin tantas dificultades.