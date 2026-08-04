Caos en el estreno de las ayudas del Gobierno para vehículos electrificados: problemas de acceso y ausencia de marcas

Caos en el primer día para solicitar las ayudas de la Línea 1 del Plan Auto+, destinado a facilitar la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) y que cuenta con una dotación presupuestaria de 350 millones de euros.

Cabe recordar que la convocatoria está destinada a personas físicas y permitirá solicitar ayudas para todos los vehículos adquiridos desde el 1 de enero de 2026, gracias al carácter retroactivo del programa. Lo cierto es que se trata de un plan de ayudas anunciado por el Gobierno en diciembre de 2025 y cuya puesta en marcha se ha demorado nueve meses.

Varios problemas se reportaban desde el inicio de la jornada. Por un lado, a la hora de acceder a la misma, pero también a la hora de seleccionar el vehículo adquirido, el cual se puede beneficiar de estos incentivos. Según ha podido comprobar EL ESPAÑOL-Invertia, la plataforma no recogía a varias automovilísticas que tenían derecho a beneficiarse de estas ayudas. Pero no sólo ha sido con diversas enseñas, también con otros modelos completamente eléctricos que pueden tener derecho a descontarse estos incentivos.

Es importante tener en cuenta que la tramitación de estas ayudas se llevará a cabo por orden de presentación hasta que se agoten los fondos disponibles. A primera hora de la tarde, la plataforma ya había incluido a los fabricantes que no estaban incluidos en la Lista Blanca. Sin embargo, los problemas de acceso a la plataforma, que se realiza a través de la Cl@ve Pin, aún persisten.

En cuanto a las automovilísticas elegibles, muchas de ellas no aparecían en el sistema. ¿La razón? La plataforma cuenta con dos listas distintas; por un lado, la de los fabricantes europeos y chinos que producen sus vehículos en el Viejo Continente, denominada Lista Blanca; y, por otro, la de los fabricantes que no producen en Europa, es decir, la mayoría de los grupos chinos. La diferencia principal es que las ayudas del Plan Auto+ cuentan con criterios eléctricos, económicos y europeos.

Y es aquí donde ha surgido uno de los principales problemas a lo largo de la jornada: la lista de fabricantes chinos que se podían beneficiar de la ayuda no estaba completa en su totalidad. De esta manera, marcas como Ebro, MG, Leapmotor y Lynk & Co, entre otras, no eran elegibles para poder beneficiarse de estas ayudas cuando en realidad sí lo son, tal y como ha podido constatar este medio.

Otro de los problemas ha sido el de que algunos modelos elegibles tampoco aparecían en la web. Es lo que ha sucedido con el Tesla Model 3, el modelo eléctrico más matriculado en España en lo que va de año, con 5.770 unidades matriculadas en el mercado español en los siete primeros meses del año. Dicho modelo se fabrica en la planta que la compañía tiene en China. Con todo, el único modelo seleccionable era el Tesla Model Y Juniper, es decir, el vehículo que se produce en la factoría de Berlín.

Según pudo saber este periódico, a mediados de julio se habían comprometido 246,9 millones de euros (el 60%) en operaciones de compra que se pueden beneficiar del Plan Auto+, según estimaciones del sector. Esta cifra equivale a que tan sólo quedarían disponibles el 38,2% de los fondos, unos 150,1 millones, a falta de poco más de cinco meses para que acabe el ejercicio. Todo ello implica que los fondos destinados a esta línea de ayudas se agotarán a mediados de octubre.

"No tenemos esta percepción de que se acaben y se agoten en septiembre. Por tanto, en este sentido, de momento, creemos que con 400 podremos afrontar bien el año", reconoció Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, en una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros tras la aprobación de las bases reguladoras del Plan Auto+.

Criterios

Así las cosas, la compra de vehículos eléctricos o híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés) y eléctricos de autonomía extendida (REEV) se dividirá en dos tramos: los modelos con una tarifa de hasta 35.000 euros (sin impuestos) tendrán derecho al 25% del importe máximo de la ayuda, es decir, 1.125 euros; los que superen ese umbral, sin exceder los 45.000 euros (también sin impuestos), solo podrán acceder al 15%, o sea, 675 euros de descuento.

Además de la tarifa, los compradores han de tener en cuenta que en caso de tratarse de un modelo fabricado en el Viejo Continente las cuantías de las ayudas crecerán. De esta manera, los turismos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la UE se les asignará un 15% adicional de la ayuda máxima.

Asimismo, si una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la UE, se podrán beneficiar de un 10% adicional de la ayuda máxima. Este proceso deberá incluir, al menos, el ensamblaje de los paquetes de batería. Con todo, el 25% de la ayuda para la compra de modelos electrificados está destinado a aquellos vehículos con proceso de fabricación en la Unión Europea (UE).

De esta manera, las cuantías máximas de las que se podrán beneficiar los particulares alcanzan los 4.500 euros, en el caso de los turismos; hasta 5.000 euros, en el caso de los vehículos comerciales; hasta 1.100 euros, en las motocicletas eléctricas; y hasta 1.500 euros, en el caso de los cuadriciclos eléctricos.

Línea de autónomos

De otra parte, el Ministerio de Industria y Turismo prevé abrir después de verano la línea específica del Plan Auto+ destinada a autónomos y empresas.

Esta línea contempla ayudas superiores para los profesionales y pequeñas empresas, con importes que pueden alcanzar los 6.000 euros para turismos y los 7.500 euros para las furgonetas.