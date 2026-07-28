Ayub, experto en coches: "Para evitar gastar dinero con el aire acondicionado y respirar mejor, utiliza la recirculación"

El calor puede traducirse en precaución, especialmente si hablamos de mecánica. De hecho, Norauto, cadena especializada en el mantenimiento y reparación del automóvil, recomienda prestar atención al indicador de la temperatura del motor, y si la aguja se aproxima a la zona roja, desconectar el aire acondicionado y activar la calefacción para ayudar a reducir el calor del motor.

Ante la situación actual, en la que las olas de calor cada vez son más frecuentes, seguir los consejos de profesionales es más necesario que nunca para ampliar la durabilidad y reducir la probabilidad de sufrir una avería.

Ayub, experto en coches, expone desde las redes sociales, (@ayubeldeloscoches), algunos consejos clave para todos los conductores. "La mayoría de la gente piensa que el botón de la circulación sirve para enfriar más rápido, pero tiene otras funciones".

Imagen de el aire acondicionado de un coche. Envato

Tal y como explica el entendido, al activar este botón, el sistema hace que el aire circule únicamente dentro del habitáculo. Algo especialmente útil en los atascos generados por las operaciones de salida del verano.

Al encontrarnos detrás de otro vehículo, su contaminación se expande. De este modo se evita que el humo del tubo de escape se cuele en el interior, permitiendo a todos los pasajeros respirar mucho mejor.

"También evitas gastarte dinero", explica. Los beneficios también se notan en el bolsillo, ya que tal y como señala Ayub, bloquear la entrada de aire y partículas del exterior, impide que el filtro del habitáculo se ensucie prematuramente. Este mecanismo poco conocido, es fundamental para impedir que se cuele el polvo o el polen.

Para comprobar que se encuentra en perfecto estado, conviene prestar especial atención a los malos olores al encender el climatizador. Un aroma a humedad, a cerrado o incluso a suciedad acumulada, puede ser indicativo de que el filtro se encuentra saturado.

A ello se suma la pérdida de caudal, si sale menos aire, aunque el ventilador funcione con la misma potencia es probable que el filtro del habitáculo esté obstruido. Al igual que sucede si los cristales se empañan con facilidad, es sinónimo de que la ventilación no circula apropiadamente y que cuesta eliminar la humedad interna.

Recuerde, que la norma general para sustituir esta pieza suele ser entre los 15.000 y 20.000 kilómetros, o una vez al año, aunque todo depende del uso del coche y del entorno.

Como destaca Ayub, el 90% de las personas no conoce cuál es la funcionalidad de este botón, pero utilizarlo correctamente es la clave para respirar un aire más limpio y alargar su vida útil.