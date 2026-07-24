Geely paga 221 millones de euros por el 34% de Ford Almussafes tras valorarla en 650 millones

La automovilística china Geely ha desembolsado 221 millones de euros por el 34% de la empresa conjunta que constituirá con Ford para gestionar la planta de Almussafes (Valencia), una operación que valora la nueva sociedad en 650 millones de euros.

Según comunicó el consorcio automovilístico chino al regulador bursátil de Hong Kong, la gestión de la factoría valenciana quedará bajo la gestión de la joint venture, la cual se terminará de conformar en el primer semestre de 2027.

La marca americana conservará dos tercios de la firma. “Bajo la estructura de propiedad propuesta, Ford poseerá el 66% de la nueva entidad y Geely Auto el 34%”, precisaron ambas compañías en una rueda de prensa conjunta ofrecida en las propias instalaciones de Almussafes. Esta nueva sociedad no realizará actividades de diseño, I+D, marca, ni ventas/distribución directas.

Todos los activos de Ford Almussafes, incluidos los inmobiliarios, pasarán a manos de la nueva sociedad, con la que el productor chino pasa a fabricar en Europa. La compañía asiática no precisó la inversión que realiza para entrar a formar parte de esta alianza. "Gratis no sale", bromeó ante los medios Alex Nan, vicepresidente de Geely Auto Group.

Antes de completar la transacción, Ford realizará una segregación para extraer de la sociedad objetivo los activos, pasivos y líneas de negocio no vinculadas a la fabricación contractualmente pretendida (como las divisiones de ventas, servicios al cliente y filiales de distribución).

Ford seguirá ensamblando el modelo Kuga en Almussafes, así como el Bronco anunciado para 2028. Además, harán juntas un nuevo crossover y dos SUV propios de Geely. Serán "un equipo, dos marcas, cinco productos", repitieron a modo de lema.

El acuerdo se circunscribe a la mencionada joint venture. Ford no vende parte de la fábrica por separado, como se ha especulado de forma errónea durante los últimos meses. Geely tendrá el 34% de todo, no un espacio concreto, si bien operará en la planta en desuso de Almussafes Body 3, tal y como reveló EL ESPAÑOL hace cinco meses.