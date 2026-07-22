El automóvil estima que ya se han comprometido más del 60% de los 400 millones del Plan Auto+

Mediados de octubre. Esa es la fecha en la que la industria del automóvil en España estima que se acabarán los 400 millones de euros del Plan Auto+. Un programa de incentivos destinado a la compra de vehículos eléctricos que fue anunciado en diciembre de 2025 y cuyas bases aprobó ayer el Consejo de Ministros.

Dicho programa de ayudas cuenta con una dotación presupuestaria de 400 millones de euros destinados a la compra de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables), económicos y europeos.

Lo cierto es que el sector considera que esta partida será insuficiente dado que los fondos se agotarán a final de año.

Preguntado por si el Gobierno contemplaba incrementar estos fondos ante la previsión de que no haya en septiembre, Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo, aseguró en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "no tenemos esta percepción de que se acaben y se agoten en septiembre. Por tanto, en este sentido, de momento, creemos que con 400 podremos afrontar bien el año".

Pero las estimaciones van por otro lado. Hasta la fecha se han comprometido 246,9 millones de euros (el 60%) en operaciones de compra que se pueden beneficiar del Plan Auto+, según estimaciones del sector. Esta cifra equivale a que tan sólo quedarían disponibles el 38,2% de los fondos, unos 150,1 millones, a falta de poco más de cinco meses para que acabe el ejercicio.

De este monto, 228,5 millones de euros están comprometidos a compras de turismos y otros 18,4 millones, a las de vehículos comerciales.

Hay que tener en cuenta que se podrán adherir a este programa de ayudas todas las operaciones que se hayan efectuado desde el pasado 1 de enero de 2026.

En el primer semestre del año, las ventas de vehículos electrificados en España han crecido un 38,7% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 154.271 unidades. Es decir, la compra de estos vehículos ya supone una quinta parte del mercado.

Así, mientras que las ventas de vehículos completamente eléctricos crecen un 35,3% en el primer semestre, con 71.086 unidades matriculadas, las de modelos híbridos enchufables aumentan un 41,8%, hasta alcanzar las 83.185 unidades.

En el caso de los turismos, las ventas de modelos electrificados han aumentado un 37,9% en los seis primeros meses del año, hasta las 141.142 unidades. Una cifra que equivale al 21,8% del mercado. De hecho, las compras de modelos eléctricos en el primer semestre han crecido un 36,7%, hasta las 63.201 unidades, mientras que las de turismos híbridos enchufables han experimentado un alza del 39%, hasta las 77.941 unidades.

De hecho, las previsiones que maneja el sector pasan porque los modelos electrificados copen una cuarta parte del mercado al cierre de 2026.

Sin duda, las ventas de estos vehículos experimentan un importante incremento gracias a que ya se contaba con el anuncio de estas ayudas. Ahora bien, con la aprobación de las bases se da un empujón a mantener la tendencia al alza.

No hay que olvidar que julio, junto con septiembre, suelen ser tradicionalmente dos meses buenos para las ventas de vehículos. A falta de saber cuándo estará operativa la plataforma para solicitar las ayudas, se tiene tiempo para saber cómo funciona y subsanar posibles fallos.

Condiciones

El Ministerio de Industria dio a conocer el pasado mes de febrero las condiciones del Plan Auto+. Los dos principales criterios de este programa de incentivos tendrán en cuenta la tarifa y el criterio europeo, dado que priorizará los modelos económicos y europeos.

La compra de vehículos eléctricos (BEV, por sus siglas en inglés) asegura el 50% del importe máximo de la ayuda (2.250 euros). Si además su tarifa tiene un coste de hasta 35.000 euros (sin impuestos), se añade un 25% del importe máximo de la ayuda (1.125 euros). En el caso de que el precio supere los 35.000 y siempre que no exceda los 45.000 euros, se añade el 15% del importe máximo de la ayuda (675 euros).

Si además el vehículo se ha producido en una planta de la UE, se añadirá otro 15% de la ayuda máxima, que se puede complementar con otro 10% adicional (450 euros) si parte del proceso de fabricación de la batería se ha llevado a cabo en territorio comunitario.

En el caso de los híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés) y eléctricos de autonomía extendida (REEV), la ayuda partirá del 25% del importe máximo de la subvención (1.125 euros). El resto de los criterios, tanto económicos como europeos, se mantienen para este tipo de tecnología.

En definitiva, el importe máximo de las ayudas para los turismos eléctricos alcanza los 4.500 euros, cifra que se eleva en el caso de los vehículos comerciales hasta los 5.000 euros. En el caso de las motocicletas, el importe máximo de la ayuda alcanza los 1.100 euros, misma tarifa que para los cuatriciclos.