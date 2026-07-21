El Gobierno aprueba las bases del Plan Auto+ que incentiva la compra de vehículos europeos, económicos y electrificados

El Gobierno ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros a través de un Real Decreto las bases reguladoras del Plan Auto+, el programa de incentivos para la compra de vehículos electrificados, económicos y europeos.

Dicho programa de ayudas cuenta con una dotación de 400 millones de euros y tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

"El Plan Auto 2030 es más que una estrategia de Gobierno, es una estrategia de país en torno a lo que es uno de los tres grandes sectores industriales, la industria de la automoción, y tiene básicamente tres patas; una es la transformación de nuestras cadenas productivas para poder producir coche eléctrico, esto lo hacemos a través de los PERTE; establecer la red de recarga pública en toda España, ya superamos los 56.000 puntos de recarga en todo el país, 3.600 el último semestre que se han añadido; y la tercera pata es incentivar la demanda del vehículo electrificado y eléctrico y por tanto dinamizar el mercado del vehículo eléctrico", ha explicado Jordi Hereu, ministro de Industria y Turismo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Según ha anunciado el ministro, "el Auto+ significa la gestión directa de estas ayudas y con carácter retroactivo desde el 1 de enero y va dirigido a las familias, personas físicas, autónomos y pymes y micropymes".

Las condiciones para acogerse a este programa de incentivos contemplan un par de aspectos importantes para poder beneficiarse de estas ayudas: en función de la tarifa y en base a dónde se ha producido.

Así las cosas, la compra de vehículos eléctricos o de híbridos enchufables (PHEV, por sus siglas en inglés) y eléctricos de autonomía extendida (REEV), se diferenciará entre aquellos modelos con una tarifa de hasta 35.000 euros sin impuestos, los cuales podrán contar con el 25% del importe máximo de la ayuda (es decir, 1.125 euros de ayuda), mientras que los que excedan este importe y no superen los 45.000 euros sin impuestos tan sólo podrán contar con el 15% del importe máximo (es decir, 675 euros de descuento).

Además de la tarifa, los compradores han de tener en cuenta que en caso de tratarse de un modelo fabricado en el Viejo Continente las cuantías de las ayudas crecerán.

De esta manera, los turismos cuyo montaje y terminación final previa a la comercialización se haya realizado en una instalación industrial de la UE se les asignará un 15% adicional de la ayuda máxima.

Asimismo, si una parte del proceso de fabricación de la batería se realiza en la UE, se podrán beneficiar de un 10% adicional de la ayuda máxima. Este proceso deberá incluir, al menos, el ensamblaje de los paquetes de batería. Con todo, el 25% de la ayuda para la compra de modelos electrificados está destinado a aquellos vehículos con proceso de fabricación en la Unión Europea (UE).

Sistema telemático

Jordi Hereu ha aseverado que "a partir de la aprobación de esta convocatoria ya se podrá empezar a tramitar a través de un sistema telemático de gestión se podrá empezar a tramitar la petición de ayudas".

Dichas ayudas las podrán solicitar tanto los particulares como concesionarios, empresas de renting y leasing financiero.

En el primer semestre del año, las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) en España se han incrementado un 38,7% en la comparativa interanual, hasta alcanzar las 154.271 unidades, según datos de la patronal de fabricantes Anfac. Unas cifras que suponen el 20% del mercado de vehículos nuevos en el mercado patrio.

De esta cifra, el 10,8% del mercado corresponde a vehículos híbridos enchufables, mientras que el 9,1% restante corresponde a modelos 100% eléctricos.

Desde la patronal han valorado positivamente la aprobación de las bases reguladoras, dado que es "un paso fundamental ya que permite a los usuarios acceder a ayudas de hasta 4.500 euros para la compra de coches eléctricos e híbridos enchufables".

Asimismo, Anfac ha recordado que "estas ayudas son compatibles con los incentivos ofrecidos por las marcas, de hasta 1.000 euros, así como con la deducción en el IRPF de hasta el 15% del importe de la compra, con un máximo de 3.000 euros por la compra de vehículos electrificados".

Desde la patronal de concesionarios (Faconauto), su presidenta, Marta Blázquez, ha señalado que "los concesionarios podremos ayudar a transformar los criterios del programa en una explicación clara para cada comprador, también para autónomos y pequeñas empresas que necesitan renovar sus vehículos".

Sin embargo, desde la patronal del sector de las dos ruedas, su secretario general, José María Riaño, ha lamentado que no se haya incluido a los ciclomotores, al tiempo que "el tope de 10.000 euros para las motos elegibles es demasiado bajo y penaliza a las motos de mayores prestaciones".

Grupos beneficiados

El Plan Auto+ favorece, sobre todo, a fabricantes como el Grupo Renault, el cual cuenta con tres factorías en España (Valladolid, Palencia y Sevilla). No obstante, el consorcio automovilístico galo aún no produce modelos eléctricos en las plantas ubicadas en territorio patrio, sino que lo hace en el país del hexágono.

Sin duda, otro de los consorcios que se verán beneficiados por este tipo de incentivos será el Grupo Volkswagen, el cual producirá sus cuatro modelos eléctricos urbanos en las plantas españolas de Seat en Martorell (Barcelona) y de Volkswagen en Pamplona.

De sus líneas ya salen los Cupra Raval, Volkswagen ID. Polo, ambos en la planta de Martorell, y el Škoda Epiq en la factoría navarra de Landaben. El Volkswagen ID. Cross, otro modelo eléctrico que se producirá en Navarra, está previsto que inicie su producción el próximo mes de septiembre.

Stellantis, otro consorcio que cuenta con tres plantas en España (Vigo, Figueruelas y Madrid), también será otro de los grupos que se puedan beneficiar de este tipo de subvenciones.