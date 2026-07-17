El crecimiento en las ventas de vehículos eléctricos se ralentiza a nivel mundial por las caídas de China y Norteamérica

Las ventas de vehículos eléctricos experimentan una ralentización en todo el mundo durante el ejercicio 2026. En el primer semestre del año se comercializaron en todo el mundo un total de 9,6 millones de vehículos eléctricos, lo que supone tan sólo un 2% más en la comparativa interanual, según datos de Benchmark Mineral Intelligence.

¿La razón? China y EEUU, los dos mercados más grandes del mundo, registran importantes descensos por diversos motivos. China, el mercado más grande del mundo, acumula un descenso en las ventas de modelos eléctricos en el primer semestre del año del 14% en la comparativa interanual, hasta las 4,9 millones de unidades. Es decir, el 51% de las ventas mundiales de eléctricos se realizan en China. Un descenso que se explica por la debilidad de su demanda interna, ante la puesta en marcha de nuevos impuestos, y una guerra de precios iniciada en 2025.

Fruto de esta debilidad del mercado, el gigante chino BYD recortó sus ventas mundiales de vehículos eléctricos un 15,2% en los seis primeros meses del año, hasta situarlas en las 867.479 unidades. Esto ha provocado que la distancia que le separaba de Tesla se haya reducido a la mínima expresión.

En Norteamérica, por su parte, se comercializaron en los seis primeros meses del año un total de 730.000 vehículos eléctricos, lo que supuso un descenso del 20% en la comparativa interanual y el 7,6% del total de las ventas mundiales.

Sin duda, la merma de la región se explica por la finalización de los créditos federales en EEUU a la compra de vehículos eléctricos, los cuales vencieron en septiembre de 2025.

Fruto de esta cancelación de los créditos a la hora de acceder a un vehículo eléctrico, todos los grupos estadounidenses revisaron sus estrategias. General Motors, Ford y Stellantis han dado marcha atrás en buena parte de sus estrategias de electrificación y se centrarán en el desarrollo de modelos híbridos.

En el caso de Ford, las ventas de modelos eléctricos del grupo norteamericano en los seis primeros meses del año registraron una caída del 57,4% en la comparativa interanual, hasta las 16.606 unidades.

Europa, al alza

Del lado contrario, Europa es la región que más eleva las ventas de modelos eléctricos en los seis primeros meses del año. Todo ello debido a la introducción de incentivos gubernamentales a la compra. De esta manera, en el Viejo Continente se comercializaron en el primer semestre un total de 2,5 millones de vehículos eléctricos, lo que supone un incremento 27% en la comparativa interanual.

Con estas cifras, Europa aporta una de cada cuatro ventas de modelos eléctricos en todo el mundo.

Si bien los incentivos gubernamentales han tenido buena parte de culpa del incremento en las ventas de este tipo de vehículos, algunos fabricantes han comenzado a desplegar su oferta de modelos eléctricos asequibles.

Es lo que ha sucedido con el Grupo Volkswagen, el cual inició en junio el despliegue de su gama de modelos eléctricos urbanos, los cuales se producen en España. De hecho, la factoría barcelonesa de Martorell ya ha iniciado la producción de los Cupra Raval y Volkswagen ID. Polo. Lo mismo ha sucedido con el Skoda Epiq, el cual se produce en la factoría pamplonesa de Landaben. La misma factoría iniciará el próximo mes de septiembre la fabricación del Volkswagen ID. Cross.