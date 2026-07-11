BYD 'pincha' en las ventas de eléctricos hasta junio pero mantiene el liderato mundial ante la recuperación de Tesla

El gigante automovilístico chino BYD se mantiene como líder mundial en ventas de vehículos eléctricos al cierre del primer semestre de 2026. Ahora bien, la diferencia que tenía con Tesla, su rival en la carrera por el coche eléctrico, se ha reducido a la mínima expresión.

Así, BYD tan solo comercializó en los seis primeros meses del año 29.330 vehículos más que Tesla en todo el mundo. En 2025, la diferencia entre ambas alcanzaba los 302.578 vehículos. De hecho, las ventas de modelos eléctricos de BYD entre enero y junio cayeron un 15,2% en la comparativa interanual, hasta las 867.479 unidades.

Todo ello debido a la caída de la demanda que experimenta el mercado chino ante la puesta en marcha de nuevos impuestos y una guerra de precios iniciada en 2025. Esto se tradujo en una caída de las matriculaciones del 15,7% en los seis primeros meses del año, hasta alcanzar las 1.808.511 unidades.

Por su parte, el desarrollo de Tesla ha sido bien distinto. La tecnológica estadounidense sufrió en 2025 su segundo año consecutivo de recortes en las ventas a nivel mundial. Una situación que se explica por la intensidad de la competencia china, una línea de modelos reducida y envejecida, la caída de los incentivos a la compra de eléctricos en EEUU y la imagen pública de su fundador, Elon Musk.

Sin embargo, algunos de estos factores parecen haber pasado a un segundo plano. Las ventas mundiales de Tesla en el primer semestre del año registraron un repunte del 16,2% en comparación con el mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar las 838.149 unidades

En febrero la compañía logró poner fin a una racha de 13 meses consecutivos de descensos en las ventas.

Un escenario que se explica por la renovación del Model Y, su superventas, por el repunte de la facturación por modelos eléctricos ante la escalada del crudo motivada por la guerra de Irán, los descuentos de la marca para dar salida al stock y al despliegue de su software de conducción autónoma en algunos mercados europeos.

Sin embargo, los números de Tesla aún están lejos de los registrados en 2013, su mejor ejercicio en ventas hasta la fecha. Entonces comercializó 889.015 vehículos eléctricos en todo el mundo, un 5,7% más que ahora, y no tenía rival a la vista.

Lo cierto es que BYD ha logrado mantenerse como líder en las ventas mundiales de vehículos eléctricos gracias al masivo despliegue que ha llevado a cabo en numerosos mercados fuera de China.

En el primer semestre del año, el 43,8% de las ventas de BYD se destinaron a la exportación, unas 792.300 unidades.

Según un informe de Citi, BYD prevé que sus ventas fuera de su mercado local este año se sitúen entre los 1,5 y 1,6 millones de unidades.

Geely, lejos de los líderes

Lejos de esta carrera por el liderato mundial en ventas de vehículos eléctricos se sitúa Geely. El consorcio automovilístico chino, propietario de la marca homónima, Volvo Cars, Polestar, Lynk & Co y Zeekr, entre otras, comercializó en el primer semestre un total de 461.416 modelos completamente eléctricos, lo que supuso un 9,6% menos en la comparativa interanual.

Sin embargo, Geely no siguió el mismo camino que BYD y logró elevar sus ventas entre enero y junio un 1%, hasta las 1.422.958 unidades. Buena parte de culpa de este alza la tuvieron las ventas de vehículos híbridos enchufables, con un alza del 58% y 338.038 unidades, así como el despliegue de Zeekr en varios mercados europeos.

La expansión comercial de Geely también explicó el incremento de las ventas. Entre enero y junio, Geely destinó a la exportación un tercio de sus ventas, con 474.228 unidades, un 158% más en comparación con el primer semestre de 2025.

Así las cosas, habrá que esperar a ver si BYD repite por segundo año consecutivo como mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo o si, por el contrario, Tesla revalida esta posición.