Bruselas impone aranceles de entre el 4,3% y el 45,3% a las importaciones de neumáticos de origen chino

La Comisión Europea ha aprobado la aplicación de aranceles a las importaciones de neumáticos de origen chino. A partir de este miércoles, las importaciones de gomas para turismos y vehículos comerciales contarán con un arancel de entre el 4,3% y el 45,3%, en función del fabricante, que se sumará a la tasa general del 4,5% que estaba vigente.

Estas nuevas tasas adicionales se aplicarán como un porcentaje sobre el valor en aduana de la mercancía y tendrán una vigencia inicial de cinco años, salvo que sean objeto de revisión conforme a la normativa europea de defensa comercial.

Todo ello surge como respuesta a una investigación antidumping iniciada en mayo de 2025 en la que se ha demostrado la existencia de una competencia desleal por parte de los exportadores chinos. Procedimiento similar al llevado a cabo por Bruselas con los fabricantes automovilísticos de mismo origen, cuando en octubre de 2024 se impusieron diversas tasas a los distintos fabricantes.

Bruselas inició esta investigación a raíz de una denuncia presentada el 7 de abril de 2025 por la coalición contra las importaciones desleales de neumáticos. Una agrupación cuyos integrantes Bruselas protege con el anonimato para evitar represalias comerciales en China.

Dicha investigación reveló que los fabricantes de neumáticos chinos comercializaban sus productos a precios muy por debajo de su coste de producción. Una ventaja desleal debido a la fuerte intervención de Pekín y del Partido Comunista Chino en su economía.

Shandong Yongsheng, el más afectado

El fabricante que contará con los aranceles más elevados será Shandong Yongsheng Rubber Group, que comercializa enseñas como Rockstone, Rotalla o Trackmax, entre otras muchas. Los derechos adicionales que tendrá que abonar este grupo a la hora de comercializar sus cubiertas alcanzan el 45,3%. Al que habrá que sumarle el 4,5% actual.

De esta manera, los aranceles para este grupo, y el resto que no ha colaborado con la investigación de Bruselas, alcanzan el 49,8%. Esto se traduce "en una subida de entre 12 y 13 euros por neumático", según explica Óscar Bas, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Distribuidores e Importadores de Neumáticos (Adine), en declaraciones a EL ESPAÑOL-Invertia.

Otros 62 fabricantes de neumáticos tendrán que abonar unos aranceles del 24,4% (28,9% en total), lo que implica unos incrementos "de entre 7 y 9 euros por neumático", apunta Bas.

Entre estos fabricantes destacan las filiales chinas de fabricantes europeos como Continental o Pirelli. Pero también aparecen en este grupo fabricantes estadounidenses como Goodyear (tercero a nivel mundial por volumen de facturación), japoneses como Sumitomo (séptimo a nivel mundial) y surcoreanos como Kumho.

El grupo que más ha colaborado con la investigación antidumping de Bruselas ha sido el surcoreano Hankook (sexto a nivel mundial por volumen de ventas).

Debido a ello, la Comisión ha impuesto unos derechos adicionales del 4,3% (8,8%), "lo que equivale a un impacto económico de en torno a 3 euros por neumático", explica Bas.

China copa el 28% del mercado europeo

La realidad es que la penetración de los fabricantes de cubiertas de origen chino en el mercado europeo no ha dejado de crecer desde 2021. Entonces, y según datos de Eurostat, el volumen de las importaciones de los fabricantes chinos en Europa alcanzó las 57.295.850 unidades, lo que supuso acaparar el 18% del mercado europeo.

En 2024, ejercicio en el que Bruselas llevó a cabo la investigación antidumping, la cuota de mercado de los fabricantes chinos en Europa alcanzaba el 28%, con 92.988.175 unidades enviadas al Viejo Continente.

Dicho de otra forma, los volúmenes de importación de neumáticos chinos "aumentaron de forma constante todos los años durante el período considerado, con un impresionante aumento global del 62%, lo que equivale a unos 35 millones de neumáticos", según explica la Comisión Europea.

De hecho, el crecimiento del volumen de las importaciones procedentes de China en la Unión Europea superó el crecimiento del consumo comunitario, con un total de 25 millones de neumáticos.

Mercado español

El caso de España es más preocupante. Según datos que maneja Adine del Instituto de Comercio Exterior (ICEX), la cuota de mercado de las importaciones de los neumáticos chinos en el mercado nacional era superior en 2024 al conjunto de la Unión Europea, "con una penetración del 31,7%", asevera Bas.

Tan importante ha sido la expansión de los fabricantes de neumáticos chinos en España que el gigante asiático acaparaba en 2024 el 63,7% del total importado (frente al 62% del mercado europeo).

Sin embargo, en el primer cuatrimestre del presente ejercicio, las importaciones de neumáticos chinos a España han caído un 8,5% en la comparativa interanual.

El secretario ejecutivo de Adine reconoce que dicha caída responde a la cautela de los operadores comerciales, quienes prefieren cortar las relaciones con dicho país y diversificar sus compras con proveedores de otras regiones.

Sin aplicación retroactiva

La aplicación de estos aranceles estará vigente desde hoy y durante un periodo de cinco años. Además, el Reglamento descarta la aplicación retroactiva de los aranceles.

Una posición que coincide con la de Adine, que presentó alegaciones durante el procedimiento solicitando "que no se estableciera la percepción retroactiva de los derechos al no concurrir las circunstancias previstas en la normativa europea de defensa comercial".