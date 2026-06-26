El Grupo Volkswagen planea reducir 100.000 empleos en todo el mundo hasta 2030

El Grupo Volkswagen quiere intensificar sus planes de ahorro y podría reducir hasta 100.000 empleos en todo el mundo, el doble de los que ha anunciado hasta ahora, informa este viernes la revista Manager Magazin.

Además, cuatro factorías del gigante alemán del automóvil podrían cerrarse en su mercado doméstico, según explica la revista citando a una fuente conocedora de la situación. Se trata de tres plantas de la marca Volkswagen (Hannover, Zwickau y Emden) y de la de Audi en Neckarsulm.

Los planes forman parte de los nuevos objetivos establecidos para 2030 que la junta directiva de la compañía discutió el miércoles, pero el 9 de julio debatirá sobre ello el consejo de supervisión del grupo automovilístico, el órgano de mayor decisión del consorcio formado por representantes de la empresa y de los trabajadores.

El Grupo Volkswagen había anunciado hasta ahora el recorte de 50.000 empleos en Alemania hasta el 2030, de ellos 35.000 en la marca Volkswagen, y acordó con el sindicato IG Metall garantía de empleo, como mínimo, hasta el 2030 en las fábricas alemanas.

Audi, por su parte, llevará a cabo una reducción de personal de 7.500 empleados para 2030. Asimismo, Porsche, acometerá 3.900 salidas para el final de la década, mientras que Cariad, la división de software, reducirá su plantilla en 3.600 trabajadores.

Como parte de su nueva estrategia, el consorcio automovilístico alemán acordó ayer la venta al fondo estadounidense Bain Capital el 51% de Everllence, antigua Man Energy Solutions, en una operación que el consorcio automovilístico alemán estima que le reportará 7.400 millones de euros en ingresos.

Dicha operación contempla garantías para los centros de trabajo de la compañía en Alemania. Así las cosas, las instalaciones de Everllence en Augsburgo, Oberhausen, Berlín, Hamburgo y Ravensburg permanecerán operativas bajo la nueva estructura accionarial, al menos hasta finales de 2030. Asimismo, se excluyen los despidos por causas objetivas durante ese periodo.

Cabe recordar que el Grupo Volkswagen fue el consorcio automovilístico alemán que más recortó su plantilla en 2025, con la salida de 16.530 trabajadores. Dicho de otra manera, esto supone el 2,5% de su plantilla a nivel mundial durante el año pasado

Estos movimientos se producen en un momento de transición hacia el coche eléctrico, de elevada competencia, especialmente china, y de progresiva automatización de tareas para reducir los costes laborales y operativos.

En la sesión de hoy, los títulos de Volkswagen se mantenían planos al mediodía, con un precio de 77,26 euros. En lo que va de año, las acciones del gigante alemán del automóvil se han depreciado un 27,4%.