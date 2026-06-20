Ya ha entrado en vigor: pueden prohibir adelantar a camiones en algunos tramos de las carreteras españolas

Con el objetivo de incrementar la seguridad vial y favorecer la fluidez en la circulación de las carreteras españolas, especialmente durante periodos en los que se registran grandes movimientos, se ha aprobado, tal y como se destaca en el BOE, que la Dirección General de Tráfico (DGT) tiene la potestad de tomar ciertas medidas especiales en cuanto a la regulación del tráfico del año en curso.

En concreto, esta medida se aplica a todos aquellos vehículos que tengan una masa superior a los 7.500 kilos, que precisen de autorización complementaria para su circulación o aquellos clasificados como especiales.

Con ello se establece que ante fenómenos meteorológicos adversos como nieve, hielo, baja visibilidad por niebla o incluso viento fuerte, los camiones con masa superior a 3.500 kg tienen completamente prohibido efectuar adelantamientos, siendo obligatoria su circulación por el carril derecho.

Interior de una cabina de camión. Envato

El conductor será advertido de estas circunstancias especiales a través de paneles con mensajes variables o mediante señalizaciones fijas que indiquen con exactitud el alcance de dicha prohibición.

De la misma manera, el organismo tiene la potestad de extender la prohibición a otras carreteras o tramos que no han sido previstos inicialmente si las condiciones así lo requieren.

Tal y como recalca el observatorio sobre el comportamiento de los camiones, el 23% del total de la accidentalidad registrada en autopistas está relacionada con este tipo de vehículos.

De ellos, la mitad es a consecuencia de alcances y accidentes por caravanas, mientras que las distracciones están presentes en el 40% de ellos y las infracciones en el 36%.

El observatorio también hace referencia a que el 27,4 % de los vehículos pesados circula por el tercer carril en tramos de mucho tráfico y que el 8,4 % de los camiones incumple la normativa sobre la separación de dos segundos cuando circula detrás de otro camión y un 6,5% cuando va detrás de un vehículo ligero.

De la misma manera, existen tramos donde los turismos pueden tener restringido adelantar. Ignorar la señalización R-305 que prohíbe este comportamiento supone una sanción de 200 euros de multa, con pérdida de cuatro a ocho puntos del permiso de circulación, aunque todo depende de la gravedad de los hechos, pudiendo incluso considerarse un riesgo contra la seguridad vial si se pone en juego la vida de otras personas.

Cuando los vehículos pesados circulan indebidamente por carriles centrales o izquierdos no solo entorpecen las maniobras de otros conductores, sino que pueden generar un efecto túnel sobre los vehículos que intentan adelantarlos por la izquierda. Con estas medidas se busca garantizar que las carreteras aumenten su seguridad a lo largo de la península.