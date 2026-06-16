Los mecánicos coinciden: "Si el aire acondicionado huele mal solo necesitas hacer una limpieza con un bactericida"

Pocas son las piezas del coche que se caracterizan por ser las más ignoradas durante los largos inviernos y tan demandadas para los cortos veranos como son los aires acondicionados.

Y esta dejadez se posiciona como el causante de muchas de las averías más frecuentes relacionadas con este sistema. Algunas de las más populares son las fugas en los circuitos, problemas en el compresor, los filtros o incluso las relacionadas con los condensadores, entre otras.

Teniendo en cuenta este escenario, Juan José, un conocido mecánico, expone desde las redes varios de los errores más frecuentes y da algunas claves para poder solucionarlo, como cuando huele mal, afirmando que solo se necesita " hacer una limpieza con un bactericida".

Mujer expresando el mal olor del aire acondicionado. Istock

Para desinfectarlo, hay varias opciones que pasan desde hacerlo uno mismo en casa, hasta acudir a un taller especializado. Para la primera opción se debe colocar el bactericida en el espacio para los pies del coche, poner el motor a ralentí y el aire acondicionado en modo recirculación.

Una vez activado el producto, se cierran las ventanillas y se sale del coche dejando vaciarse la lata, así se distribuye por los conductos eliminado los malos olores desde su origen.

Y es que tal y como recalca el mecánico no solo basta con que el climatizador enfríe para que tenga un buen funcionamiento. Es vital comprobar que lo hace en un tiempo razonable y sin importar que el vehículo esté o no en circulación.

Si el coche solo es capaz de refrigerar en carretera, y no cuando está detenido, o viceversa es indicativo de que existe un fallo en su estructura.

Otra de las claves que desvela el experto es prestar atención al ventilador exterior para comprobar si se activa, todo depende del modelo del vehículo. En algunos funciona de forma constante, mientras que en otros, se enciende solo cuando se detecta un exceso de presión en el circuito. Que se encienda es indicativo de un buen funcionamiento.

A ello se suma, que si el clima es húmedo y el aire lleva tiempo encendido, el mecánico recomienda mirar debajo de la zona media del coche para cerciorarse de si caen gotas o incluso se llega a formar un pequeño charco. Si sucede, no hay que alarmarse ya que es una buena señal, muestra que el desagüe no está taponado.

Si estuviera obstruido, el agua se acumularía creando una mayor humedad y bacterias. En el peor de los casos, puede terminar desbordándose hacia el interior del habitáculo mojando los pies de quienes van en él.

En cuanto a como determinar si el coche enfría lo suficiente o no, Juan José recomienda utilizar un termómetro. Para ello se deben cerrar las salidas de aire laterales y dejar solo la central. En ella se debe introducir el termómetro y esperar a que la temperatura se estabilice poniéndola al mínimo.

El mejor rendimiento será cuando en el interior se consigan entre tres y seis grados (cuanto más bajo mejor) cuando la temperatura exterior ronde los 35 o 40 grados. Estos son algunos de los consejos de los expertos para los próximos meses.