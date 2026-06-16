El Grupo BMW revisa a la baja sus previsiones para 2026 ante la caída del mercado chino, Irán y los precios de la energía

El Grupo BMW ha revisado a la baja sus previsiones para el ejercicio 2026. Una decisión que ha tomado hoy el consejo de administración del consorcio automovilístico bávaro debido a la evolución del entorno, así como a un efecto puntual derivado de la intensificación y aceleración de las medidas estructurales y de eficiencia.

Concretamente, el Grupo BMW ha lanzado este profit warning ante la evolución negativa que sigue el mercado chino, especialmente en el segmento de vehículos no eléctricos.

"El crecimiento positivo del volumen de ventas en Europa y Estados Unidos no compensa el descenso de las ventas en China y la región de Asia-Pacífico", ha apuntado el Grupo BMW en un comunicado.

Pero no es el único motivo. La guerra de Irán también salpica las cuentas de la compañía. Un impacto que, según reconoce el consorcio automovilístico alemán, "va más allá de nuestras previsiones iniciales".

De hecho, el Grupo BMW asegura que "la inestabilidad derivada del conflicto repercute negativamente en la confianza del consumidor en los mercados de todo el mundo".

Asimismo, otro de los factores que el consorcio bávaro ha tenido en consideración a la hora de lanzar este profit warning ha sido el de los precios de la energía. "Los precios de la energía se mantienen elevados y afectan negativamente a la estructura de costes de la empresa", asevera.

Todos estos hechos "contribuirán a una disminución significativa de las ganancias y del flujo de caja libre en el segundo trimestre en comparación con el año anterior".

Además de las presiones sobre su actividad operativa, el Grupo BMW intensificará y acelerará sus iniciativas de reducción de costes mediante nuevas medidas estructurales y de eficiencia, cuyos efectos se harán visibles en los próximos años.

Dichas medidas tendrán un "efecto negativo puntual en los beneficios del segundo trimestre de 2026".

Caída de las ventas

Con todo, el Grupo BMW prevé recortar sus ventas de cara al resto del ejercicio. Cabe apuntar que el consorcio automovilístico alemán comercializó el año pasado en todo el mundo un total de 2.463.715 vehículos, lo que supuso un alza del 0,5% en comparación con 2024.

Para el presente ejercicio, el Grupo BMW estima que sus matriculaciones sufrirán un "ligero descenso con respecto al año anterior". Las anteriores previsiones que manejaba el consorcio pasaban por igualar los registros de 2025.

Milan Nedeljković, presidente del Grupo BMW, ha explicado que adaptarán sus "estructuras y procesos actuales a la drástica caída de las condiciones del mercado".

También prevé que su margen operativo se sitúe en el rango de entre el 1% y el 3%, frente a las anteriores previsiones que situaban este margen en el rango de entre el 4% y el 6%.

En cuanto a la rentabilidad sobre el capital, el Grupo BMW estima que cerrará el año con un margen de entre el 1% y el 5% (antes se situaba en el rango del 6% al 10%).

Estas nuevas previsiones contribuirán a que el beneficio del grupo antes de impuestos sufra una "disminución significativa con respecto al año anterior".

Al cierre de la sesión de hoy, los títulos de BMW en la bolsa de Fráncfort cayeron un 0,64%, hasta situarse en los 67,90 euros.