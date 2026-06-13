Ya ha entrado en vigor: ahora la DGT debe garantizar tu anonimato aunque lleves la baliza V-16 conectada

Desde hace ya seis meses el uso de la baliza luminosa y conectada V-16 es obligatoria en todos los turismos, furgonetas, camiones y autobuses que circulen por las carreteras españolas sustituyendo de forma definitiva a los triángulos de emergencia.

Sin embargo, la realidad en las carreteras es distinta: el 83% de las incidencias diarias en España todavía no se señalizan con este dispositivo conectado, tal y como destaca Europa Press. Y es que, uno de los principales motivos que se encuentra detrás de su escasa popularidad es el temor de muchos conductores a estar vigilados de forma continuada por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Para disipar estos miedos y proteger a los ciudadanos, el nuevo real decreto 450/2026, aprobado el pasado 3 de junio ha establecido un blindaje real absoluto sobre la privacidad de todos los conductores españoles.

El conductor coloca una baliza V16 en el techo de un vehículo averiado. Istock

Con ello se consigue regular los sistemas inteligentes de transportes (SIT) estipulando que, el funcionamiento de estas aplicaciones conectadas "garantizará, siempre que sea posible, el anonimato del interesado", según establece el decreto.

Se imponen de este modo estrictas reglas a la administración, prohibiéndole el rastreo, argumentando que "sólo se recogerán los datos que resulten imprescindibles para la prestación de los servicios".

Para completar la medida se ha pensado un 'plan B' en cuanto al diseño tecnológico; si el anonimato total no fuera posible para que el sistema funcione, los datos se tendrán que someter a una seudonimización. Además, todo el proceso está sometido al Reglamento Europeo de Protección de Datos, junto con la normativa española de privacidad.

Estas prácticas ya se aplican, de hecho Borja Martín Palomino, responsable de producto de Wottoline destaca que "la baliza conectada no vigila al conductor, solo envía una señal anónima cuando tú la enciendes por una emergencia".

La tarjeta SIM que permite la conexión de la luz no está asociada al nombre, DNI, o cualquier otro dato personal para hacer uso de ella.

Por lo tanto, que se pueda rastrear de manera continua al conductor que porte el dispositivo es un mito, ya que solo se activa cuando se enciende por una incidencia.

No llevar este dispositivo de manera homologada acarrea una multa de 80 euros, aunque tal y como dijo la subdirectora de la DGT, Ana Blanco "No hay ninguna vocación de multar, sino de aportar seguridad". Al enviar la ubicación de forma anónima se consigue alertar a los medios de que existe un accidente además de ser una señal de advertencia para los demás usuarios de la vía.