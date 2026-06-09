La empresa de movilidad eléctrica de Endesa eleva sus pérdidas un 20% en 2025, hasta los 12 millones de euros

La transición al coche eléctrico se encuentra en una segunda oleada. Tras un primer desarrollo de modelos pensados para un público acaudalado, ahora, los fabricantes lanzan al mercado opciones más asequibles con el fin de elevar las ventas de este tipo de tecnología.

Si bien el crecimiento de las ventas de vehículos electrificados (eléctricos e híbridos enchufables) crecen a doble dígito, aún es pronto para que las empresas de recarga vean rentable su actividad. Situación similar a la que vive el negocio de vehículos compartidos, también denominado carsharing.

Es lo que ha sucedido con Endesa Mobility, la línea de negocio dedicada a la movilidad eléctrica de la eléctrica propiedad del grupo Enel. La sociedad cerró el año pasado su actividad con un incremento de las pérdidas del 20% en comparación con el ejercicio anterior, hasta situarlas en los 12 millones de euros, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Ahora bien, no hay que olvidar que se trata del tercer año de actividad de la compañía, por lo que aún es pronto para ver la rentabilidad. Y es que se requiere un despliegue masivo de capital antes de que la red de recarga genere beneficios.

Lo cierto es que buena parte de las pérdidas corresponden al desempeño de Endesa X Way, la compañía destinada a la movilidad eléctrica de la que posee un 49% -el resto está en propiedad de Enel-. Dicho negocio cerró el año pasado con unas pérdidas de 9,1 millones de euros, en línea con el ejercicio anterior.

El resultado antes de impuestos de Endesa Mobility fue negativo por valor de 15,5 millones de euros, lo que supuso un alza del 15% en la comparativa interanual.

Fruto del auge en las ventas de vehículos electrificados, la cifra de negocio de Endesa Mobility se incrementó un 51% el año pasado, hasta alcanzar los 6,2 millones de euros.

Asimismo, la compañía destinó el año pasado 27,8 millones de euros a proyectos de construcción de puntos de recarga de vehículo eléctrico desarrollado para Endesa X Way, lo que supuso un 3,4% menos en la comparativa interanual.

A nivel laboral, la plantilla de Endesa Mobility se mantuvo estable con seis trabajadores. Sin embargo, la sociedad sí recortó un 38,8% los gastos de personal el año pasado, hasta situarlos en los 475.000 euros.