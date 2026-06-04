El grupo chino GAC inicia operaciones en España con el despliegue de ocho modelos hasta 2027

España cuenta desde hoy con un nuevo actor en la industria del automóvil. Y sí, también en chino. Guangzhou Automobile Group (GAC Group) inicia operaciones en el mercado patrio con el despliegue de hasta ocho modelos hasta finales de 2027.

Se trata de un consorcio automovilístico fundado en 1997 y cuya expansión internacional dio comienzo en 2013 en los mercados de Asia, Oriente Medio, Europa, África y Oriente Medio. Dicho despliegue en el mercado nacional lo hará de la mano del importador burgalés Grupo Invicta. En la actualidad, GAC Group es el quinto fabricante con más ventas en el mercado chino, el más grande del mundo.

La red comercial con la que GAC Group inicia operaciones en España está formada por 29 puntos de venta en el territorio peninsular -próximamente también tendrá presencia en los dos archipiélagos-. Ahora bien, la idea del consorcio es finalizar el ejercicio con 45 puntos comerciales y alcanzar los 58 a finales de 2027.

A nivel industrial, la compañía también cuenta con operaciones de ensamblaje en Europa. Así, GAC Group ensambla en las instalaciones que tiene la multinacional canadiense Magna en Graz (Austria).

De esta manera, la multinacional china esquiva el pago de aranceles a las importaciones de vehículos eléctricos impuesta por la Comisión Europea.

El despliegue comercial de GAC Group en España se realizará a través de la marca Aion, la firma de vehículos electrificados del consorcio. Dicho plan comercial contempla la llegada de hasta cinco modelos con tecnología de combustión, híbrida enchufable y eléctrica a lo largo del presente ejercicio.

De cara a 2027, la gama de modelos del grupo automovilístico chino se ampliará hasta los ocho modelos. De hecho, el año que viene lanzará un modelo perteneciente al segmento D que contará con tecnologías híbrida autorrecargable, híbrida enchufable y eléctrica, así como otros dos modelos eléctricos del segmento B.

Ahora bien, la hoja de ruta del grupo automovilístico chino también contempla la llegada de otros dos modelos adicionales de cara a 2028.

Estos dos modelos, uno del segmento C y otro del segmento A, montarán tecnologías híbrida enchufable y autorrecargable y completamente eléctrica, respectivamente.

Dos lanzamientos eléctricos

Ahora bien, la gama de lanzamiento de GAC Group en España consistirá en el despliegue de dos modelos completamente eléctricos: Aion V y Aion Ut. Esta propuesta comercial se refuerza con una garantía de ocho años y 160.000 kilómetros en la gama eléctrica y de cinco años o 150.000 kilómetros en los modelos de combustión e híbridos enchufables.

El Aion V se trata de un modelo perteneciente al segmento C-SUV y monta un sistema de propulsión eléctrico, que desarrolla una potencia de 150 kW (204 CV) y que se combina con una batería de ferrofosfato de litio (LFP) con una capacidad de 75,26 kWh. Esto le permite ofrecer una autonomía eléctrica de hasta 510 kilómetros. Su precio de partida en el mercado español, con descuentos y campañas ofrecidas por la marca, se sitúa en los 28.195 euros.

Aion V, modelo eléctrico de GAC Group que ofrece hasta 510 kilómetros de autonomía. GAC Group

El Aion Ut, por su parte, es un modelo que está encuadrado en el segmento de los modelos utilitarios.

Dicho vehículo monta un propulsor eléctrico de 150 kW y está asociado a una batería con química LFP con una capacidad de 60 kWh. Esto le permite ofrecer una autonomía eléctrica en ciclo combinado de hasta 430 kilómetros. El precio de partida de este modelo se sitúa en los 22.195 euros, con campañas y promociones de la marca.