Iveco España recorta su beneficio un 47% en 2025 tras la moderación del mercado de vehículos industriales

Iveco España, la filial nacional del fabricante italiano de camiones, cerró el ejercicio 2025 con una caída en su beneficio neto.

La filial española de Iveco logró un beneficio el año pasado de 56,3 millones de euros, lo que supuso una caída del 46,7% en comparación con los 105,8 millones que logró en 2024, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Todo ello debido a que el negocio de los vehículos industriales tan sólo experimentó un crecimiento del 1,6% en el mercado español, hasta las 68.872 unidades. "2025 continuó con una entrada moderada de pedidos", reconoce Iveco España.

Y lo hace en un momento en el que, a lo largo de este segundo semestre, se llevará a cabo la opa por parte de la india Tata Motors. La operación, que ya cuenta con la autorización de la Comisión Europea, alcanza los 14,10 euros por título y el importe total asciende a aproximadamente 3.800 millones de euros.

A lo largo del pasado año, Iveco España también escindió la unidad de negocio de Defensa a IDV Defense Vehicles España. Dicha operación implicó una reducción de reservas de libre disposición en la sociedad por valor de 7,54 millones de euros.

A nivel operacional, la facturación de Iveco España cayó un 9,3% en comparación con 2024, hasta situarse en los 2.870 millones de euros. Lo cierto es que tanto las ventas de vehículos como la prestación de servicios menguaron en comparación con el ejercicio anterior.

De esta manera, las ventas de vehículos y recambios de Iveco España en 2025 menguaron un 9,5%, hasta alcanzar los 2.745 millones de euros. Por su parte, los ingresos derivados de la prestación de servicios registraron una caída del 4,5%, hasta los 124,6 millones de euros.

Caída de la producción

Cabe recordar que Iveco España tiene presencia industrial con dos fábricas: Madrid y Valladolid. Ahora bien, ninguna de ellas logró elevar los niveles productivos el año pasado.

En 2025, la factoría de Madrid produjo 20.498 vehículos, lo que supuso un 6,4% menos en la comparativa interanual, mientras que la planta de Valladolid fabricó 21.556 unidades, un 23,7% menos que el año anterior. Con todo, la producción nacional de Iveco alcanzó las 42.054 unidades, es decir, un 16% menos en comparación con 2024.

Esta caída productiva tuvo un efecto en la plantilla. En 2025, Iveco España empleó a 4.035 trabajadores, lo que supuso 33 empleados menos frente al ejercicio anterior.

La factoría de Madrid empleó a 3.044 trabajadores, uno menos que el año anterior, mientras que en la factoría de Valladolid la plantilla se redujo en 32 empleados, hasta situarse en los 991.

De esta manera, los gastos de personal de la compañía se redujeron un 11,2% el año pasado, hasta situarse en los 184,2 millones de euros.

"Durante el último trimestre del año se han tomado medidas de suspensión de contratos de trabajo de forma temporal en ambas plantas, para el personal productivo, con el fin de ajustar la producción a la entrada de órdenes en nuestras fábricas debido a una desaceleración del mercado", reconoce la compañía.

Previsiones a la baja

De cara al actual ejercicio 2026, Iveco España prevé una "ligera caída en los resultados de explotación durante los primeros meses debido al curso que van siguiendo los mercados, que se espera que vaya remontando según vaya avanzando el ejercicio".

El resultado de explotación de Iveco España en 2025 alcanzó los 101,7 millones de euros, un 45,1% más en comparación con el ejercicio precedente.