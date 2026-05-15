Tesla logra beneficio récord en España en 2025 pese a registrar su primera caída en ventas en nueve años

Tesla Spain, la filial perteneciente a la tecnológica estadounidense, concluyó el ejercicio de 2025 con una cifra récord en su beneficio. La tecnológica logró un resultado neto de 7,84 millones de euros, lo que supuso un 12,2% más que lo que obtuvo en el año 2024, según consta en las cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil.

Todo ello pese a haber registrado el primer descenso en ventas desde que la compañía inició la actividad en España, allá por 2017. El año pasado Tesla comercializó en España un total de 15.975 unidades, lo que supuso un 4,2% menos en la comparativa interanual.

Del total de las ventas realizadas por Tesla en España, el 62% correspondió al Model 3, con un total de 9.926 unidades matriculadas (un 10,2% menos frente a 2024), y el resto correspondió al Model Y, del que se comercializaron 5.981 vehículos (9,1% más).

Cabe recordar que el ejercicio 2025 fue el segundo consecutivo en el que Tesla registró una caída de sus ventas a nivel mundial. La firma capitaneada por Elon Musk recortó sus entregas un 9% en comparación con 2024. De hecho, Tesla dejó de ser el primer fabricante y vendedor mundial de vehículos eléctricos en detrimento de la china BYD.

La facturación de Tesla Spain también alcanzó un récord, al situarse en los 641,4 millones de euros, lo que supuso un crecimiento del 0,2% en comparación con el ejercicio anterior.

Sin embargo, los ingresos por ventas de automóviles disminuyeron un 3,5%, hasta los 591,8 millones de euros.

Por su parte, los ingresos derivados de la prestación de servicios experimentaron un crecimiento del 84%, hasta alcanzar los 49,5 millones de euros.

En lo que a personal se refiere, la plantilla de Tesla en España al cierre de 2025 se situaba en los 339 trabajadores, 82 más en comparación con 2024. Asimismo, la filial española de Tesla recortó un 49,1% las indemnizaciones por despido en comparación con 2024, hasta situarlas en los 251.243 euros.

Asimismo, los gastos de personal de Tesla en España el año pasado crecieron un 24%, hasta alcanzar los 21,7 millones de euros.

Al cierre de 2025, Tesla contaba con 18 centros de venta (cuatro más que en 2024) y una red de supercargadores conformada por 93 instalaciones (12 más que en 2024).