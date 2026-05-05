Begoña, camionera con 31 años de experiencia: "En 2 días podemos hacer 10 horas, pero a la semana no más de 56"

Una conductora que comenzó acompañando a su marido en la cabina durante seis años, simplemente porque le gustaba el sector del transporte, con lo que pudo vivir como ella misma dice los "últimos coletazos de la antigua de la antigua vida del camión".

Begoña se inició realizando transporte comarcal con contenedores en el puerto de Valencia tal y como destaca en el podcast Rutas de Éxito.

Comenzó desde cero, sin ni siquiera saber realizar maniobras correctamente "yo llegaba a cualquier fábrica de un almacén y como era la primera mujer que veían con un camión, salía todo el mundo a verme"

Begoña, camionera. Rutas de Éxito

Asevera que su gran mentor fue su marido quien le aconsejó en todo momento y le mostró el camino quitándole peso a las opiniones de quienes dudaban de ella diciendo "ellos saben menos que tú".

Ella misma cuenta que compaginar el trabajo con su vida familiar ha sido realmente difícil. Aunque destaca una anécdota divertida de su hija cuando esta tenía cuatro años, ella insistía en que de mayor quería ser "camionera como mamá".

Cuando lo hacía, la profesora intentaba corregirla haciendo referencia a que, si se refería a su padre, algo que la niña negaba decididamente.

Begoña tiene 31 años de experiencia en este sector, algo que expone desde sus redes sociales dando visibilidad a un oficio asociado a los hombres.

Expone sus condiciones laborales y en especial sus horarios, algo sobre lo que muchos usuarios le preguntan. Al igual que su sueldo, la camionera gana unos 3.000 euros pero rechaza la idea de que esté bien pagado, si se tiene en cuenta el tiempo de dedicación.

Teniendo en cuenta la normativa pueden trabajar un máximo de nueve horas diarias, con una excepción, y es que dos días en semana puede ampliarlo a 10 horas. "Tenemos que hacer pausas, porque la conducción diaria seguida no puede superar las cuatro horas y media".

Esta tregua debe ser de 45 minutos, que se puede dividir en dos, haciendo primero un descanso de 15 y luego otro de 30.

A ello se suma que el reposo diario para cualquier trabajador es de 11 horas, pero tres días a la semana se les permite hacer un reducido a nueve horas, sin necesidad de recuperar nada. "Hay que tener en cuenta que la conducción semanal no puede pasar de las 56 horas"

Aunque también se hace un recuento bisemanal y en este no se pueden superar las 90 horas.

"Cuando se ha conducido toda la semana se debe hacer un descanso de 45 horas" aunque pueden reducirlo a 24 horas.

A pesar de las exigencias y dificultades, Begoña no se arrepiente y resume su trayectoria afirmando su orgullo ya que es "el resultado de vivir su vida tomando sus propias decisiones", adaptando con ello el camión a su familia y no al revés.