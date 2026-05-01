Volkswagen abre los pedidos del ID. Polo, su eléctrico urbano que se producirá en Martorell

Volkswagen acaba de abrir pedidos en España para el ID. Polo, su primer eléctrico urbano que se fabricará en la factoría barcelonesa de Martorell.

Dicho modelo está llamado a ser, junto con el resto de la familia de eléctricos urbanos (Cupra Raval, Skoda Epiq y Volkswagen ID. Cross), su principal caballo de batalla a la hora de reducir las emisiones de CO2 en Europa.

El Volkswagen ID. Polo llegará a los concesionarios con el nuevo sistema de tracción delantera y tres niveles de potencia: 85 kW (116 CV), 99 kW (135 CV) y 155 kW (211 CV).

Al igual que sucede con el Cupra Raval, la principal diferencia entre las distintas variantes radica en la química que emplea la batería.

Mientras que en las versiones de acceso la química será de ferrofosfato de litio (LFP) de 37 kWh de capacidad neta, la tope de gama montará una química de níquel-manganeso-cobalto (NMC) con 52 kWh netos de capacidad.

En román paladino, mientras que las químicas de alto voltaje LFP ofrecen una autonomía eléctrica de hasta 329 kilómetros y su batería se puede recargar del 10% al 80% en 23 minutos en estaciones de carga en corriente continua, la batería NMC permite alcanzar autonomías de hasta 449 kilómetros y recargas del 10% al 80% en 24 minutos.

El nuevo Volkswagen ID. Polo mide 4,05 metros de largo, 1,81 metros de ancho y 1,53 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,6 metros.

Vista tres cuartos trasera del Volkswagen ID. Polo. Volkswagen

En comparación con el modelo con motor de combustión, el ID. Polo destaca por un aprovechamiento del espacio significativamente superior gracias a la plataforma MEB+. De esta manera, el volumen del maletero se incrementa un 25%, hasta alcanzar los 441 litros.

En caso de abatir los asientos traseros, el volumen del ID. Polo aumenta un 10% en comparación con la versión de combustión, hasta alcanzar los 1.240 litros.

Tres acabados

El Volkswagen ID. Polo estará disponible con tres niveles de acabado: Match, Life y Style. Por ahora, la firma alemana ha abierto pedidos para la versión Life con la batería NMC de 52 kWh de capacidad y 155 kW (211 CV) de potencia.

El precio de partida de este modelo en el mercado patrio de dicha versión se sitúa en los 35.070 euros, sin incluir campañas ni descuentos. Ahora bien, si se incluyen las campañas, así como el Plan Auto+ y el Certificado de Ahorro Energético (CAE), el precio parte de los 24.330 euros.

Puesto de conducción del Volkswgen ID. Polo. Volkswagen

El resto de variantes de motorización y equipamiento estarán disponibles durante el verano.

En el caso del acabado Match, el de acceso, el ID. Polo monta faros LED con control automático de luces largas, Digital Cockpit de 10 pulgadas, sistema de infoentretenimiento Innovision de 13 pulgadas.

El acabado Life, el segundo de todos, añade al equipamiento del Match , el acceso y arranque sin llave Keyless Advanced, la cámara de visión trasera, el Park Distance Control (delantero y trasero) y la carga inductiva para smartphones.

La versión tope de gama, denominada Style, incorpora tecnología de iluminación avanzada con faros IQ.Light LED Matrix, tira luminosa LED iluminada, pilotos traseros LED 3D y logotipo VW iluminado delante y detrás. Incluye también calefacción en volante y asientos, así como climatizador automático de dos zonas.

Además, el Volkswagen ID. Polo es uno de los primeros modelos de la marca en incorporar de serie la función vehicle-to-load. Esto le permite al vehículo suministrar energía a dispositivos externos (hasta 3,6 kW).