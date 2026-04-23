El automóvil logra un récord histórico en 2025: roza los 100 millones de ventas de vehículos en todo el mundo

La industria del automóvil logró en 2025 el mejor resultado en ventas de la historia. El año pasado se comercializaron en todo el mundo un total de 99.798.406 vehículos, cifra que equivale a un crecimiento del 4,7% en comparación con el ejercicio anterior, el cual fue el segundo mejor resultado -ahora el tercero- en ventas desde que hay registros.

Pero, ¿cómo se explica haber logrado el mejor año de la historia en ventas en un momento en el que las automovilísticas no dejan de perder rentabilidad? Para empezar, porque este guarismo histórico se ha logrado gracias al crecimiento registrado en Asia, Oceanía, Oriente Medio y África.

Ambas regiones lograron impulsar unas ventas que se vieron recortadas en Europa (-0,4%) y que aumentaron ligeramente (2,9%) en América, según datos de la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA, por sus siglas en francés).

La situación que vive el automóvil en Europa es más que preocupante. En el Viejo Continente se matricularon el año pasado un total de 18.630.198 vehículos, un 0,4% menos en comparación con 2024 y un 11% menos en comparación con 2019, ejercicio previo a la pandemia de Covid-19.

Y aquí tiene una importancia capital lo que acontece en los cinco principales mercados del Viejo Continente (Alemania, Reino Unido, Francia, Italia y España).

De hecho, España fue el principal mercado que registró un incremento en las ventas a doble dígito. El mercado patrio matriculó 1.369.095 vehículos, un 12,3% más en la comparativa interanual. No obstante, esta cifra aún es un 8,8% inferior a las cifras prepandemia.

Le siguió Reino Unido, donde las ventas aumentaron en 2025 un 1,3%, hasta los 2.400.106 vehículos. Ahora bien, supone un 12,3% menos en comparación con 2019.

Alemania, el mercado europeo más voluminoso, logró elevar sus matriculaciones un 0,5% en 2025, hasta las 3.207.713 unidades. No obstante, el mercado alemán compra un 20,1% menos de lo que compraba en 2019.

Ni Francia ni Italia lograron elevar las ventas de vehículos el año pasado. En el país del hexágono se vendieron 2.042.788 vehículos, un 5,2% menos que en 2024 y un 25,9% menos en comparación con 2019. En el país transalpino, las ventas de vehículos el año pasado cayeron un 2,5%, hasta las 1.746.314 unidades, lo que también supone un 18,1% menos frente a 2019.

Ligero alza en América

El continente americano tampoco logró recuperar las cifras prepandemia. El año pasado se matricularon en América 24.864.617 vehículos, lo que supone un alza del 2,9% en comparación con el ejercicio anterior y un 2,1% menos en comparación con 2019.

Lo cierto es que el crecimiento registrado en el continente americano durante el año pasado se explica por el buen comportamiento de América Central y Sudamérica. Dicha región comercializó 4.690.636 vehículos, un 7,4% más en la comparativa interanual y un 2,7% más frente al ejercicio prepandemia.

En Norteamérica, las ventas de vehículos el año pasado alcanzaron las 20.173.981 unidades, lo que supuso un alza del 1,9% frente a 2024 y un 3,1% menos frente al ejercicio prepandemia.

Cabe destacar que el único mercado en Norteamérica que logró superar las cifras registradas en 2019 fue México. En dicho país se comercializaron el año pasado un total de 1.564.471 vehículos, un 0,1% más frente a 2024 y un 15% más en comparación con los datos registrados seis años atrás.

El mercado estadounidense, el segundo más grande del mundo, acumuló 16.675.488 matriculaciones, un 2,1% más en la comparativa interanual y un 4,6% menos en comparación con 2019.

Canadá tampoco logró superar los registros previos a la pandemia. El mercado canadiense matriculó el año pasado 1.934.022 vehículos, lo que supuso un crecimiento del 1,4% frente al ejercicio anterior y un 2,1% menos en comparación con 2019.

China, 17 años líder

La región Asia, Oceanía y Oriente Medio fue la que sustentó buena parte del crecimiento en las ventas de vehículos. En dicha región se comercializaron un total de 55.018.183 unidades, un 7,1% más frente al ejercicio anterior y un 23,5% más en comparación con 2019.

China, el mercado automovilístico más grande del mundo, volvió a situarse como la plaza que acumuló más ventas de vehículos en 2025. De esta manera, China acumula 17 años como líder del mercado mundial de vehículos.

El mercado chino matriculó el año pasado un total de 34.399.621 vehículos. Un guarismo que equivale a un crecimiento del 9,4% en la comparativa interanual y un 33,3% más en comparación con 2019. Dicho de otro modo, más de uno de cada tres vehículos comercializados en el mundo el año pasado se matriculó en China.

India, el tercer mercado más grande del mundo, también continuó con su tendencia alcista. El año pasado se matricularon en India un total de 5.517.594 vehículos, lo que supuso un alza del 5,5% frente a 2024 y un 44,6% más en comparación con 2019.

Producción al alza

Si las cifras de venta fueron históricas, las de producción se quedaron cerca de lograrlo. El año pasado se fabricaron en todo el mundo un total de 96.383.650 vehículos. Dicha cifra supone el segundo mejor registro histórico tras el de 2017, cuando se fabricaron en el mundo 97.302.534 vehículos.

Dicho guarismo también equivale a un crecimiento del 4% en comparación con el ejercicio anterior y un 5% más frente a 2019.

Lo cierto es que estas cifras se pudieron alcanzar gracias a las ventas realizadas en las economías emergentes. En ellas se produjeron un total de 58.228.107 vehículos, un 8% más en la comparativa interanual.

Dicho de otra forma, las economías emergentes fabricaron un 21% más de vehículos en comparación con 2019.

Por su parte, las matriculaciones realizadas en las economías desarrolladas (los 15 principales países de la UE, Norteamérica, Japón, Corea del Sur y Australia) cayeron un 1% en la comparativa interanual, hasta las 38.155.543 unidades. Por poner estas cifras en contexto, esta producción supone una caída del 13% en comparación con los datos de 2019.

Nuevamente hay que destacar el crecimiento de China. En el gigante asiático se fabricaron el año pasado un total de 34.530.738 vehículos, es decir, un 10% más que en 2024 y un 34% más en comparación con 2019.

Los aranceles lastran a EEUU

Otro aspecto destacado de la producción de vehículos el año pasado se produjo en Estados Unidos. La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca vino acompañada de un anuncio de aranceles a las importaciones de vehículos al segundo mercado más grande del mundo.

Si en un primer momento estas tasas adicionales se situaron en el 25%, la negociación con Bruselas permitió rebajarlos al 15%. No obstante, esto tuvo un efecto negativo para las factorías estadounidenses.

La producción de vehículos en EEUU el año pasado totalizó 10.243.844 unidades, un 3% menos que en 2024 y un 6% en comparación con el ejercicio prepandemia.

Si la aplicación de aranceles provocó que multitud de fabricantes automovilísticos decidiesen invertir en EEUU, esta transformación no se acomete de la noche a la mañana. De esta manera, habrá que esperar a ver si en los años venideros se eleva la producción automovilística en el segundo mercado más grande del mundo.