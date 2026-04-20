Nuevo Mazda CX-5 2026: La revolución del SUV superventas que ahora llega con Google, Etiqueta ECO y un precio imbatible

La tercera generación del Mazda CX-5 llega al mercado con una propuesta más tecnológica, eficiente y espaciosa.

Hay coches que nacen para cumplir unas expectativas y otros para definir una marca. El Mazda CX-5 pertenece, sin duda, al segundo grupo. Desde su irrupción en el mercado en 2012 y cinco millones de unidades vendidas en todo el mundo, este SUV estrena su tercera generación con una misión clara: elevar sus fortalezas a una nueva dimensión digital.

Esta evolución ya se nota en el mercado español, donde ha arrancado con más de 1.800 pedidos solo en fase de preventa, consolidándose así como el pilar estratégico de la marca japonesa.

Robustez con sello artesano

Bajo el concepto 'Wearable Gear', el nuevo CX-5 se presenta como esa prenda técnica que sirve tanto para acudir a la oficina como para una escapada de montaña. Este coche se mueve con soltura por la ciudad y sabe desenvolverse en terrenos más aventureros.

Visualmente, el diseño Kodo –filosofía estética de Mazda– evoluciona hacia formas más seguras y atléticas. El frontal es ahora más alto y robusto, mejorando la visibilidad del conductor, mientras que la parte trasera gana aplomo con 15 mm extra de anchura.

Un aspecto fundamental del nuevo diseño exterior es su presencia firme y su agarre visual al suelo. Para lograrlo, los diseñadores de Mazda han empleado un patrón trapezoidal característico que define la frontera entre la carrocería y el revestimiento inferior.

Este elemento se inspira directamente en el kigumi, una técnica tradicional japonesa de carpintería que permite unir estructuras de madera con alta precisión sin utilizar clavos. En el nuevo Mazda CX-5, este concepto se traduce en una transición visual perfecta entre las secciones superior e inferior, reforzando la rigidez percibida y mostrando una integridad estructural que responde a la filosofía “Crafted with Japanese Soul”.

Un espacio que se adapta a las familias

Una evolución del modelo no se entiende sin el confort de los pasajeros. Mazda ha aumentado el CX-5 y ha añadido 115 mm en la distancia entre ejes, lo que convierte al interior en todo un referente en comodidad:

Espacio real: Los pasajeros de la parte trasera ganan 64 mm en las rodillas y 29 mm para la cabeza.

Acceso total: Las puertas traseras se abren 70 mm más que antes, facilitando la entrada de pasajeros o la colocación de sillas infantiles.

Maletero récord: la capacidad de carga sube a los 583 litros, pudiendo alcanzar los 2.019 litros con los asientos abatidos.

Además, la gama tiene cuatro acabados con una equipación muy competitiva:

Prime-Line: Llantas 17", faros LED, Google integrado y Control de Crucero Adaptativo.

Centre-Line: Llantas 19", Head-Up Display y portón trasero eléctrico manos libres.

Exclusive-Line: Sonido BOSE (12 altavoces), cámara 360º y asientos calefactados.

Homura: Cuero genuino, ventilación en asientos e iluminación ambiental de 7 colores.

Para quienes buscan el acabado más sofisticado, la categoría Homura se posiciona como el tope de gama. Este nivel no solo incluye la máxima carga tecnológica, sino un diseño diferenciador:

Exterior: Llantas de aleación de 19 pulgadas en negro, parachoques con embellecedores en negro brillante y un patrón de iluminación específico tanto delante como detrás.

Interior: Tapicería de piel genuina en color negro o un deportivo tono tostado (Tan), con costuras de contraste y vinilo en el salpicadero.

Confort Premium: Incorpora iluminación ambiental en las molduras de las puertas delanteras con siete colores diferenciados (creando un entorno similar a los viajes en clase business), asientos delanteros con ventilación, portón trasero eléctrico manos libres y la pantalla táctil más grande de la gama, con 15,6 pulgadas.

El primer Mazda con Google integrado

Por primera vez, Mazda integra la arquitectura electrónica EEA+, lo que permite una experiencia digital fluida, rápida y, sobre todo, familiar. El gran protagonista es el sistema con Google integrado. Esto significa que el conductor cuenta con:

Google Maps: Navegación con tráfico en tiempo real.

Asistente de Google: Control por voz natural para manejar el climatizador o la música sin apartar la vista de la carretera.

Google Play: Acceso a aplicaciones optimizadas para el vehículo.

Todo esto se complementa con un cuadro digital de 10,25 pulgadas y un Head-Up Display de formato ampliado, asegurando que la información llegue al conductor de forma intuitiva y sin distracciones.

Motor 2.5 e-Skyactiv G: Eficiencia con Etiqueta ECO

Bajo el capó, Mazda aplica su ‘Estrategia Multisolución’. El anterior motor 2.0 deja paso al nuevo 2.5 e-Skyactiv G de 141 CV. Este aumento de cilindrada no busca solo potencia, sino elasticidad: ofrece hasta un 19% más de par en regímenes bajos, lo que hace que la conducción diaria sea mucho más ágil y suave.

Gracias al sistema de hibridación ligera Mazda M Hybrid de 24V y a la desconexión de cilindros, el CX-5 presume de la etiqueta ECO de la DGT. Además, todas las versiones incluyen de serie la transmisión automática de 6 velocidades, garantizando un confort de marcha superior.

Fiel a su filosofía, el CX-5 ha refinado su chasis para que el conductor sienta una conexión total con el asfalto. Los nuevos amortiguadores y una dirección eléctrica ajustada reducen la fatiga, mientras que el sistema GVC Plus optimiza la estabilidad en curvas.

En seguridad, no hay fisuras: 5 estrellas Euro NCAP. El paquete ADAS incluye desde frenada de emergencia avanzada hasta el Monitor de visión 360º con función See-Through View, que permite ver obstáculos "a través" del capó en maniobras complicadas.

Un precio competitivo

A pesar del salto tecnológico, la marca ha reducido el precio de salida en 2.383 € respecto a la generación anterior, situándolo desde los 29.995 € en campaña de lanzamiento (o cuotas de 165 €/mes en FlexiOpción).

El CX-5 no solo es un coche deseable por diseño, sino una compra inteligente. Además, se sitúa como el referente del segmento en valor residual, asegurando la menor depreciación del mercado a tres años, lo que protege la inversión tanto de particulares como de empresas.

El nuevo Mazda CX-5 es, en definitiva, la culminación de trece años de perfeccionamiento: un SUV que entiende que la tecnología solo tiene sentido si hace la vida más fácil y la conducción más emocionante.