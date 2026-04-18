Reino Unido le da una lección a España con los coches eléctricos: la solución para todos los que aparcan en la calle

Alrededor de un 70% de los vehículos de Londres duermen en las vías públicas, lo que se suma a que no todas las viviendas disponen de un espacio óptimo en el que se permita instalar un punto de carga para los vehículos electrificados.

Un tipo de coche que ha aumentado sus ventas de manera indiscutible, según los datos publicados por FACONAUTO, en noviembre de 2025 aseguraron que las ventas de los eléctricos se habían incrementado durante cuatro meses consecutivos alcanzando 916.609 unidades, lo que supone un crecimiento del 5,8%.

En este contexto y con el objetivo de mejorar la vida de los conductores, Reino Unido, Alemania y Portugal, han conseguido transformar las farolas de las calles en 'electrolineras'.

Un acceso de la batería de coche eléctrico. istock

Una iniciativa que también se ha querido implantar en España, concretamente en Valencia en el año 2021.

En la ciudad se puso en práctica un proyecto piloto con 22 farolas, aunque tras tener varias limitaciones en su expansión, se ha llegado a considerar una propuesta sin éxito. Por lo que de momento parece que no veremos coches enchufados a las farolas en nuestro país.

Este esquema pondría fin a la escasez en los puntos de recarga además de acabar con la falta de autonomía, todo ello aprovechando las infraestructuras eléctricas que ya tienen las vías.

A simple vista parecen tapas o parches por lo que no influye en la comodidad de los ciudadanos y tampoco entorpece el tráfico de los peatones.

Se permiten cargas de hasta 22kw y para poder utilizarlo el conductor debe aportar su propio cable de carga, conectándolo él mismo al vehículo. Todo se encuentra comunicado al punto de alimentación mediante redes subterráneas.

En concreto, la primera calle de Londres en transformar sus farolas fue la avenida Sutherland (Sutherland Avenue) donde se instalaron 24 farolas. La calle fue rebautizada como "Electric Avenue W9".

Este proyecto se pudo realizar gracias a la colaboración de Siemens, Ubitricity y el Ayuntamiento de Westminster. Y debido a su gran éxito los puntos se han ido ampliando a los barrios residenciales.

Entre tanto, España también ha ido ampliando sus infraestructuras. De acuerdo con el último Barómetro de Electromovilidad de ANFAC, el país cerró el ejercicio de 2025 con un total de 53.072 puntos de recarga para acceso público.

Este dato refleja un crecimiento del 37% respecto al año anterior. A ello se suma un avance en los sistemas, se establece un año récord en el que se instalaron 14.347 espacios.

Aunque no todo es positivo, ya que la red de carga rápida (superior a 150kw) apenas representa el 10% del total con 5.151 estaciones. Por lo que a pesar de las mejoras, todavía queda mucho por hacer, ya que nuestro país se sitúa a 10 puntos de la media europea.