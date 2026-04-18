El pueblo español perfecto para recorrer por carretera: una ruta de 2 horas ideal para ir en moto en primavera

Dos horas, un depósito lleno y el aroma de la calzada inundando el casco es todo lo que se necesita para hacer esta ruta con la que sin duda disfrutarán todos los motoristas.

Un recorrido de 75 kilómetros en la localidad de Potes, un municipio español que pertenece a la comunidad autónoma de Cantabria y situado en el centro de la comarca de Liébana, de la cual es su capital.

El trayecto dará comienzo en San Vicente de la Barquera, por la carretera N-634, tomando rumbo a Unquera donde habrá que realizar unos seis kilómetros que tomarán dirección hacia Puentenansa.

Un motociclista disfrutando del paseo por la carretera rural. istock

Dividiremos el camino en tres, y la primera parte será por la vía CA-181, en la que se podrá aprovechar sus curvas con total certeza en cada trazada.

Un momento de deleite ya que no suele haber una gran cantidad de tráfico en ella, lo que permitirá contemplar todas las vistas de la zona durante unos 20 kilómetros aproximadamente. Le acompañará la vegetación autóctona mientras que atraviesa y recorre el río Nansa y varios miradores.

En ellos, podrá realizar una parada a tomar el aire y descansar antes de continuar con el segundo tramo de esta parte del itinerario.

Para hacerlo habrá que tomar dirección hacia La Hermida por la vía CA-282, la parte más llamativa y que más destreza requiere la travesía.

La senda se estrecha con un único carril pero sin apenas tráfico. Esta etapa durará unos 45 minutos atravesando en ella distintas curvas cerradas y miradores, como el de la Tejera.

Para finalizar se tendrá que cruzar el río Deva y girar hacia la izquierda, durará unos 15 minutos pasando por lugares rocosos y montañas características de la Comunidad.

Tenga en cuenta que para poder disfrutar al máximo de esta escapada la precaución en todo el camino es lo primero.

Las salidas de vía son el tipo de siniestro más letal, aglutinando el 47% de los fallecidos en motocicleta a nivel nacional tal y como recalca la propia Dirección General de Tráfico (DGT).

Mientras que las carreteras convencionales son las más delicadas concentrando el 69% de los accidentes con víctimas.

Esta travesía con el río Deva como final se consolida como el plan imbatible para cualquier fin de semana de sol esta primavera, una mezcla de montaña y vegetación que convierte a los espacios cántabros en un escenario de culto para todos los motoristas.