China marca las normas: aterriza en España un nuevo coche con 428 CV de potencia y más de 1.000 km de autonomía

La marca de origen asiático Jaecoo pretende acabar con los tiempos de espera y la ansiedad por la autonomía en España. Tras establecerse en el mercado con los modelos Jaecoo 5 y Jaecoo 7 presentan a su hermano mayor, el Jaecoo 8 SHS, su nueva nave con la que comienzan una andadura hacia un territorio más exclusivo.

Lo hacen sin renunciar a su esencia aventurera, priorizando el confort y el rendimiento en todo tipo de terreno. Su presentación llega con gran expectación tras su éxito en las ventas, ya que en 2025 se posicionaron entre los híbridos enchufables más demandados de su segmento.

Con este modelo apuestan de nuevo por un avanzado sistema de propulsión híbrido enchufable que dispone de un motor de combustión de quinta generación de 1.5 TGDI (Turbo Gasoline Direct Inyection) DHE (Dedicated Hybrid Engine) con tres motores eléctricos, con lo que alcanza una potencia de 428 CV.

JAECOO 8 SHS JAECOO

Su paquete de baterías ha sido fabricado por CATL, generando una capacidad de 34,46 kwh que le permite realizar 134 kilómetros en modo eléctrico y más de 1.000 kilómetros en total.

Con una potencia máxima de carga de 6,6 kW (CA) y 70 kW (CC) puede pasar del 30% al 80% de su carga en 25 minutos. Con ello elimina la preocupación por el frío con su amplio rango de temperatura que va desde los -35 °C a 60 °C.

Dispone de un tanque de combustible de 70 litros. Y a pesar de tener tanta potencia, sus consumos son realmente bajos con 2,1 litros por cada 100 kilómetros en ciclo combinado WLTP.

A ello se suma una aceleración de 5,8 segundos para poder alcanzar los 100 km/h, una recuperación 90-120 km/h en 3,6 segundos y una velocidad máxima de 180 km/h.

Respecto a su precio parte de los 54.900 euros en los modelos de cinco plazas, mientras que en los de siete es de 55.750 euros, aunque si se aplican las ayudas y campañas se sitúa en los 45.000 euros.

Posee un imponente diseño que se caracteriza por una parrilla vertical en cascada que refuerza su identidad al igual que su sistema de iluminación full LED que le hacen reconocible ante todas las miradas.

Su estructura traslada el lujo a un SUV de 4,82 metros de longitud, 1,93 metros de anchura y una distancia entre sus ejes de 2,82 metros.

Y a pesar de su impactante fachada, se distingue por el minimalismo que, a su vez, refuerza el rendimiento aerodinámico. Algo que queda representado con sus tiradores ocultos.

El JAECOO 8 SHS busca ofrecer una experiencia premium en todos sus aspectos, por lo que su habitáculo es uno de los más amplios del segmento, pudiéndose elegir entre cinco y siete plazas con un maletero de hasta 738 litros ampliable a 2.021 litros.

También cuenta con llantas de aluminio de 20 pulgadas con las que se reafirma su carácter robusto acorde con las dimensiones del modelo.

Está disponible en Blanco Aura, Gris Artemis, Gris Mate, Negro Crystal Black y Plata Iridium, además de las combinaciones bitono Blanco Aura con techo negro y Gris Artemis con techo negro.

En el habitáculo se destaca su instrumentación digital con dos pantallas, ambas de 12,3 pulgadas, que continúan la estética minimalista y envolvente.

Los contrastes aparecen con la textura de sus materiales. La parte superior está acabada con el mismo tono que los asientos, mientras que en la franja intermedia, donde se encuentran las salidas de ventilación, hay un tacto similar al de madera natural.

La parte baja finaliza un conjunto visual de tres capas con un tono más claro que le aporta volumen y distinción a un diseño sofisticado y distinguido. Al igual que en las puertas acolchadas en mallas 3D.

JAECOO 8 SHS. JAECOO

Los materiales buscan aportar un tacto suave y lujoso que completen los acabados de calidad del vehículo. Algo que también queda representado con su volante multifunción con ajuste en cuatro direcciones, calefactable y con palanca de cambios integrada.

Entre sus extras dispone de cargador inalámbrico para los smartphones, sistema de climatización automático, a lo que se suma iluminación ambiental con luces integradas en la guantera, techo o maletero, consiguiendo unos acabados cuidadosos en todo el espacio.

La comodidad continúa con un habitáculo aislado de manera térmica y acústica con lo que se podrá disfrutar de sus 14 altavoces de Sony, dos de ellos en los reposacabezas delanteros.

Para optimizar al máximo la tecnología se ha diseñado un software propio para conseguir funciones intuitivas y una navegación rápida, lógica y bien estructurada. Desde donde se pueden gestionar sistemas de asistencia en la conducción y sus servicios en línea como música o vídeos.

Otro de los pilares de un buen coche es la seguridad y este ejemplar se sitúa en el sector con su carrocería compuesta en un 83% por aceros de alta resistencia.

El JAECOO 8 SHS entra con fuerza para luchar por el liderazgo frente a sus rivales en el segmento, estableciendo nuevos estándares de sofisticación y eficiencia.