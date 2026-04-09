Los mecánicos coinciden: este es el error que aumenta el consumo de combustible y que todos cometemos con el coche

La escalada en los precios de los hidrocarburos se plantea como un reto financiero para muchos españoles, por lo que en este contexto, muchos conductores buscan alternativas para ahorrar costes y mejorar el rendimiento.

Por esta razón Juan José, un mecánico conocido en las redes sociales, da algunas claves para que todos puedan reducir el gasto; estos consejos son válidos para todo tipo de recorridos, tanto para un viaje largo en carretera, como para un trayecto en la ciudad.

Para empezar, la sugerencia del experto y de @horizonteautomoviles es prestar atención a los neumáticos, algo que no siempre se hace, aunque "es lo que más combustible ahorra", recalca Juan José.

Repostaje de combustible. Istock

Así se conseguirá el peso correcto y que el vehículo tenga una buena adherencia, mejorando la seguridad y reduciendo el drenaje.

A ello se suma una manía típica en muchos conductores impacientes: comenzar a circular nada más arrancar el motor. "Es muy común con los modelos nuevos, pero no lo recomiendo", afirma el mecánico.

Y es que, aunque al principio puedas ahorrarte algunos céntimos, comenzar a andar con el motor frío es realmente perjudicial y el consumo que se ahorra en el arranque, se compensará con las pérdidas en la eficiencia de los sistemas.

Otro error habitual es cuando se circula con las ventanillas bajadas, especialmente en los recorridos en carretera, ya que el vehículo aumenta el consumo a la vez que se frena. Mientras que, en ciudad sí que se debería priorizar su uso.

En el lado contrario se encuentra la calefacción "no importa en absoluto ya que utiliza la temperatura del motor", recuerda el mecánico.

Un factor clave es el peso del vehículo y la importancia de no llevar cargas excesivas: "Cuanto menos lastre tenga el maletero, menos te va a consumir", afirma.

También es importante la forma en la que se circula, y es que hacerlo con marchas demasiado altas o bajas hace que el motor no funcione a pleno rendimiento y por tanto, no se limpie correctamente, aumentando el consumo.

Aunque lo más correcto siempre será adecuarse a las condiciones de la vía evitando una circulación agresiva o demasiado pausada que sature los filtros.

Para evitarlo se pueden utilizar componentes que mantengan la fricción reduciendo los consumos. La carbonilla se acumula en los filtros de partículas, atascándolos.

Juan José aclara también, que no siempre se debe hacer caso a las recomendaciones que el propio vehículo hace sobre los cambios de marcha, ya que están pensadas para evitar la contaminación: "después te lo gastas en el taller".

Para mejorar el uso del vehículo, evitar las averías y los consumos innecesarios. Los mantenimientos, unidos a los buenos carburantes, se posicionan, dando así importancia a los equilibrios entre una conducción inteligente y un mantenimiento preventivo.