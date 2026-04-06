España cambia de estrategia en las carreteras: la DGT invertirá 1M € en este nuevo radar para la Guardia Civil en 2026

Según ha publicado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este lunes, se han formalizado los contratos para el suministro de los nuevos radares dinámicos por los que la Dirección General de Tráfico (DGT) prevé invertir 1.020.000 euros.

Estos dispositivos irán dirigidos a la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. La empresa encargada del suministro será Tradesegur, cuya adquisición se produjo el pasado 24 de febrero, tal y como recalca Europa Press.

Este tipo de control se puede mover de un punto a otro, e incluso en algunos casos combinar su comportamiento entre radar fijo y móvil.

Radar móvil en carretera. Istock

La incorporación se agrega a los nuevos puntos que ya incorporó la DGT en febrero, los cuales se encuentran dentro del plan para implantar 122 nuevos puestos de control para este 2026.

Una información que coincide con los récords de denuncias emitidas, en 2025 se produjeron más de seis millones, lo que al día se traduce como más de 16 mil y a la hora 700 sanciones.

En cuanto a las comunidades con más excesos, se posiciona Andalucía con 959.592 denuncias según los datos publicados por Automovilistas Europeos Asociados (AEA), a ella le sigue Castilla y León con un total de 413.343 sanciones y la Comunidad Valenciana con 366.360 unidades en 2024.

Por otro lado, el radar más multón se encuentra en Madrid, concretamente en la M-40; este acumula 74.873 incidencias en 2024 y 118.392 de ellas en 2023. Como se aclara desde Telemadrid, este dispositivo registra un exceso de velocidad cada siete minutos.

Tal y como argumenta Tráfico, la velocidad se posiciona como uno de los efectos más negativos en la conducción y la razón principal es que afecta a la percepción visual del conductor.

Algo que se traduce como el 'efecto túnel', reduciendo así la anticipación, además de favorecer la fatiga, la agresividad e incluso, las distracciones.

"A 80 km/h ya se produce una pérdida del 35% en tu eficacia visual", recalcan. Al igual que circular a grandes velocidades durante un tiempo prolongado favorece las probabilidades en la aparición de fatiga.

Si se compara con las medidas de mortalidad, se disparan las alertas: en una circulación a 30 km/h tan solo el 5% de los peatones atropellados fallecerá, mientras que si la velocidad aumenta a 50 km/h la probabilidad se aproxima al 50%.

Y es que a partir de los 30 km/h, la posibilidad de provocar una discapacidad a un peatón es realmente significativa.

Finalmente a partir de 80 km/h los peatones fallecerían por las lesiones provocadas. A su vez, la DGT, confirma que desde la implantación de los primeros radares fijos en 2025, la reducción de la mortalidad es de un 75%.

La velocidad se posiciona como un factor clave en la precaución, que, sumado a la situación actual en la que los combustibles se han encarecido, también se destaca como una vía de escape más que recomendada para bajar el consumo de los carburantes en España.